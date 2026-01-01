Заклав бомбу у сміттєвий бак: у центрі Рівного завербований росіянами чоловік готував теракт





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Контррозвідка Служби безпеки запобігла резонансному теракту у Рівному. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував підрив біля однієї з державних установ у центрі міста.



Як з’ясувало розслідування, фігурант заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер «доповів» про це куратору з рф.



Надалі рашисти планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення.



У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні України.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента «на гарячому», коли він намагався поспіхом втекти з місця запланованого теракту.



Паралельно було вилучено та нейтралізовано саморобну бомбу.



За даними слідства, замовлення країни-агресора виконував завербований рашистами кур’єр місцевого сервісу доставки. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».



Після вербування агент під приводом доставки об’їжджав на мопеді місто, щоб відзняти на камеру телефону зовнішні периметри та паркувальні майданчики державних об’єктів.



Таким чином зловмисник підшукував місце для вчинення теракту, про що регулярно «звітував» куратору з рф.



Згодом російський спецслужбіст направив своєму поплічнику координати схрону, з якого він у подальшому забрав саморобний вибуховий пристрій дистанційної дії.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, де він накопичував розвідувальні знімки і з якого контактував із російським спецслужбістом.



Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів затриманого як державна зрада.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агента рф, який готував теракт у центрі Рівного.Про це повідомили у преслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки запобігла резонансному теракту у Рівному. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував підрив біля однієї з державних установ у центрі міста.Як з’ясувало розслідування, фігурант заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер «доповів» про це куратору з рф.Надалі рашисти планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення.У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні України.Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента «на гарячому», коли він намагався поспіхом втекти з місця запланованого теракту.Паралельно було вилучено та нейтралізовано саморобну бомбу.За даними слідства, замовлення країни-агресора виконував завербований рашистами кур’єр місцевого сервісу доставки. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».Після вербування агент під приводом доставки об’їжджав на мопеді місто, щоб відзняти на камеру телефону зовнішні периметри та паркувальні майданчики державних об’єктів.Таким чином зловмисник підшукував місце для вчинення теракту, про що регулярно «звітував» куратору з рф.Згодом російський спецслужбіст направив своєму поплічнику координати схрону, з якого він у подальшому забрав саморобний вибуховий пристрій дистанційної дії.Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, де він накопичував розвідувальні знімки і з якого контактував із російським спецслужбістом.Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів затриманого як державна зрада.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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