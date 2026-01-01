Самовільно залишив військову частину: у Луцьку затримали 25-річного львів'янина, який продавав наркотики

На Волині оперативники та слідчі поліції затримали чоловіка, причетного до збуту наркотиків і психотропів.Про це повідомили у поліції Волині.21 вересня, увечері, під час оперативних заходів, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП зупинили водія у Луцьку. Він виявився 25-річним львів’янином, який, за наявною інформацією, самовільно залишив військову частину.На місце викликали слідчо-оперативну групу. При огляді автівки виявили згортки з психотропом – амфетаміном, а також інші докази, що свідчать про причетність до протиправної діяльності. Порушника затримали.Вранці за місцем мешкання фігуранта у Львові поліцейські також провели обшуки, під час яких вилучили цілий арсенал, підготовлений для збуту. Зокрема, виявили понад кілограм амфетаміну, а також канабіс, мефедрон та інші психотропи й наркотичні речовини. Численні ємності та зіп-пакети, призначені для фасування речовин, свідчили про те, що промисел зловмисника був ретельно налагодженим. Відомо, що промишляв він на території західних областей України, в тому числі, у Волинській. Однак поліцейські припинили цю протиправну діяльність.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.