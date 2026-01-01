Які ціни на овочі на луцьких ринках. ВІДЕО





Цього сезону найбільше подорожчали морква, буряк та картопля, розповів Андрій Ткачук.



З його слів, на формування ціни на фрукти вплинули весняні заморозки.



«Що стосується капусти, то тут спостерігаємо незначне зростання. Ціна на неї фактично єдина з борщового набору залишилася на рівні, минулого року», — каже Андрій Ткачук.



На фермерському ринку, що на вулиці Назарія Яремчука, продають картоплю, капусту, помідори, перець, виноград, сливи, груші та яблука. Оксана приїхала сюди з Рівненщини, купує сливи. Тут вони коштують 40 гривень за кілограм.



«Сушу, заварюю, заморожую, по-всякому. Ціна нормальна. Було і дешевше, але то було коли? Бензина подорожчала», — говорить жінка.



Продавчиня Олена каже: торгує, в основному, овочами, родзинкою асортименту є перець халапеньйо. Він коштує — від 150 до 180 гривень за кілограм. Жінка каже, що в господарстві вирощує — помідори, цвітну капусту, перець, баклажани, броколі та білокачанну капусту.



«В основному цвітна капуста в нас така ціна, як була того, минулого року, така і цього. Перець піднявся в ціні, так як зараз на ринку він в основному 70 гривень, 80. В нас по 60. Баклажани того року були по 35, і цього року 55», — каже продавчиня.



Помідори цього року вродили, розказує продавчиня Тетяна Осташевська. Має і червоні, і рожеві. Продавати їх, каже, не вигідно, бо витрати на вирощування та збір перевищують дохід.



«Це ринок, досить багато є пенсіонерів, які не мають так багато доходу. От, вони шукають, дешевше. Їм треба трошки дешевше», — говорить жінка про свій заробіток.



Картопля на ринку коштує 18 гривень за кілограм у сітці, якщо купувати оптом – по 15, говорить продавчиня Ірина. Привезла бульбу з прикордонного села.



Заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук, прогнозує подальше зростання цін. З його слів, передусім можуть подорожчати тепличні овочі через витрати на енергоносії, а також привезені — через зростання вартості пального і логістики. На формування ціни може вплинути і вартість їхнього зберігання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на сезонні овочі на луцьких ринках зросли на 10-15% у порівнянні з минулим роком, а на картоплю, в залежності від сорту, від 5 до 25%.Цього сезону найбільше подорожчали морква, буряк та картопля, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту економікиЗ його слів, на формування ціни на фрукти вплинули весняні заморозки.«Що стосується капусти, то тут спостерігаємо незначне зростання. Ціна на неї фактично єдина з борщового набору залишилася на рівні, минулого року», — каже Андрій Ткачук.На фермерському ринку, що на вулиці Назарія Яремчука, продають картоплю, капусту, помідори, перець, виноград, сливи, груші та яблука. Оксана приїхала сюди з Рівненщини, купує сливи. Тут вони коштують 40 гривень за кілограм.«Сушу, заварюю, заморожую, по-всякому. Ціна нормальна. Було і дешевше, але то було коли? Бензина подорожчала», — говорить жінка.Продавчиня Олена каже: торгує, в основному, овочами, родзинкою асортименту є перець халапеньйо. Він коштує — від 150 до 180 гривень за кілограм. Жінка каже, що в господарстві вирощує — помідори, цвітну капусту, перець, баклажани, броколі та білокачанну капусту.«В основному цвітна капуста в нас така ціна, як була того, минулого року, така і цього. Перець піднявся в ціні, так як зараз на ринку він в основному 70 гривень, 80. В нас по 60. Баклажани того року були по 35, і цього року 55», — каже продавчиня.Помідори цього року вродили, розказує продавчиня Тетяна Осташевська. Має і червоні, і рожеві. Продавати їх, каже, не вигідно, бо витрати на вирощування та збір перевищують дохід.«Це ринок, досить багато є пенсіонерів, які не мають так багато доходу. От, вони шукають, дешевше. Їм треба трошки дешевше», — говорить жінка про свій заробіток.Картопля на ринку коштує 18 гривень за кілограм у сітці, якщо купувати оптом – по 15, говорить продавчиня Ірина. Привезла бульбу з прикордонного села.Заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук, прогнозує подальше зростання цін. З його слів, передусім можуть подорожчати тепличні овочі через витрати на енергоносії, а також привезені — через зростання вартості пального і логістики. На формування ціни може вплинути і вартість їхнього зберігання.

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