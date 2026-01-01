Які ціни на овочі на луцьких ринках. ВІДЕО
Сьогодні, 09:32
Ціни на сезонні овочі на луцьких ринках зросли на 10-15% у порівнянні з минулим роком, а на картоплю, в залежності від сорту, від 5 до 25%.
Цього сезону найбільше подорожчали морква, буряк та картопля, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук.
З його слів, на формування ціни на фрукти вплинули весняні заморозки.
«Що стосується капусти, то тут спостерігаємо незначне зростання. Ціна на неї фактично єдина з борщового набору залишилася на рівні, минулого року», — каже Андрій Ткачук.
На фермерському ринку, що на вулиці Назарія Яремчука, продають картоплю, капусту, помідори, перець, виноград, сливи, груші та яблука. Оксана приїхала сюди з Рівненщини, купує сливи. Тут вони коштують 40 гривень за кілограм.
«Сушу, заварюю, заморожую, по-всякому. Ціна нормальна. Було і дешевше, але то було коли? Бензина подорожчала», — говорить жінка.
Продавчиня Олена каже: торгує, в основному, овочами, родзинкою асортименту є перець халапеньйо. Він коштує — від 150 до 180 гривень за кілограм. Жінка каже, що в господарстві вирощує — помідори, цвітну капусту, перець, баклажани, броколі та білокачанну капусту.
«В основному цвітна капуста в нас така ціна, як була того, минулого року, така і цього. Перець піднявся в ціні, так як зараз на ринку він в основному 70 гривень, 80. В нас по 60. Баклажани того року були по 35, і цього року 55», — каже продавчиня.
Помідори цього року вродили, розказує продавчиня Тетяна Осташевська. Має і червоні, і рожеві. Продавати їх, каже, не вигідно, бо витрати на вирощування та збір перевищують дохід.
«Це ринок, досить багато є пенсіонерів, які не мають так багато доходу. От, вони шукають, дешевше. Їм треба трошки дешевше», — говорить жінка про свій заробіток.
Картопля на ринку коштує 18 гривень за кілограм у сітці, якщо купувати оптом – по 15, говорить продавчиня Ірина. Привезла бульбу з прикордонного села.
Заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук, прогнозує подальше зростання цін. З його слів, передусім можуть подорожчати тепличні овочі через витрати на енергоносії, а також привезені — через зростання вартості пального і логістики. На формування ціни може вплинути і вартість їхнього зберігання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього сезону найбільше подорожчали морква, буряк та картопля, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук.
З його слів, на формування ціни на фрукти вплинули весняні заморозки.
«Що стосується капусти, то тут спостерігаємо незначне зростання. Ціна на неї фактично єдина з борщового набору залишилася на рівні, минулого року», — каже Андрій Ткачук.
На фермерському ринку, що на вулиці Назарія Яремчука, продають картоплю, капусту, помідори, перець, виноград, сливи, груші та яблука. Оксана приїхала сюди з Рівненщини, купує сливи. Тут вони коштують 40 гривень за кілограм.
«Сушу, заварюю, заморожую, по-всякому. Ціна нормальна. Було і дешевше, але то було коли? Бензина подорожчала», — говорить жінка.
Продавчиня Олена каже: торгує, в основному, овочами, родзинкою асортименту є перець халапеньйо. Він коштує — від 150 до 180 гривень за кілограм. Жінка каже, що в господарстві вирощує — помідори, цвітну капусту, перець, баклажани, броколі та білокачанну капусту.
«В основному цвітна капуста в нас така ціна, як була того, минулого року, така і цього. Перець піднявся в ціні, так як зараз на ринку він в основному 70 гривень, 80. В нас по 60. Баклажани того року були по 35, і цього року 55», — каже продавчиня.
Помідори цього року вродили, розказує продавчиня Тетяна Осташевська. Має і червоні, і рожеві. Продавати їх, каже, не вигідно, бо витрати на вирощування та збір перевищують дохід.
«Це ринок, досить багато є пенсіонерів, які не мають так багато доходу. От, вони шукають, дешевше. Їм треба трошки дешевше», — говорить жінка про свій заробіток.
Картопля на ринку коштує 18 гривень за кілограм у сітці, якщо купувати оптом – по 15, говорить продавчиня Ірина. Привезла бульбу з прикордонного села.
Заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук, прогнозує подальше зростання цін. З його слів, передусім можуть подорожчати тепличні овочі через витрати на енергоносії, а також привезені — через зростання вартості пального і логістики. На формування ціни може вплинути і вартість їхнього зберігання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Самовільно залишив військову частину: у Луцьку затримали 25-річного львів'янина, який продавав наркотики
Сьогодні, 10:03
Які ціни на овочі на луцьких ринках. ВІДЕО
Сьогодні, 09:32
Є інформація від розвідки, що Росія готує нову масовану атаку проти України, - Зеленський
Сьогодні, 09:20