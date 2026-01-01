Є інформація від розвідки, що Росія готує нову масовану атаку проти України, - Зеленський





Про це Володимир Зеленський



"Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими.



Водночас ми в постійній комунікації з партнерами й щодо пошуку додаткових засобів для нашої ППО. Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій. У нас із паном Прем’єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися", - зазначив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Обговорили підготовку до зими, ППО та дипломатичні можливості.Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram."Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими.Водночас ми в постійній комунікації з партнерами й щодо пошуку додаткових засобів для нашої ППО. Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій. У нас із паном Прем’єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися", - зазначив президент.

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