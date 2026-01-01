Бійцівська команда з Волині завоювала майже 40 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО





Чемпіонат світу проходив в рамках Всесвітніх ігор бойових мистецтв WMAC WORLD MARTIAL ARTS GAMES. Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині

Волинська команда в складі збірної була представлена спортсменами та спортсменками різних клубів та шкіл м. Луцька: КСК «Волинь», СК «Ант», БК «Бушидо», ДСКПР «Інсайт», ВОСК «Магістр», ВРКБМ «Прайд» та ДЮСШ «Динамо-Прайд».



За результатами запеклих протистоянь Волиняни зуміли вибороти 39 нагород різного гатунку: з них 14 золотих, 7 срібних та 18 бронзових медалей.



Наймасштабніша міжнародна подія в світі козацького двобою зібрала понад 3500 учасників та учасниць з 36 країн світу. Українська збірна загалом налічувала 110 делегатів.



«Ми надзвичайно пишаємося виступами волинян на цьому чемпіонаті! З року в рік рівень наших спортсменів зростає, так само, як і рівень проведення міжнародних заходів федерації. Вже цими вихідними Луцьк прийматиме обласний кубок з козацького двобою, далі буде Кубок України у Рівному, тож на тривалий відпочинок ми не розраховуємо!» – розповів голова Волинської обласної федерації козацького двобою, перший заступник голови Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» України Олександр Кулаков.



Велика шана та подяка за підготовку нашим тренерам:



Спортивний Клуб «Бушидо», тренер Панасюк О. О.;

Духовний спортивний Клуб прикладного рукопашу «Інсайт», тренери Веремій І. В., Чайка О. О.;

Бійцівський Клуб «Ант», тренер Галецький Д. В.

Волинський регіональний клуб бойових мистецтв «Прайд» (ДЮСШ «Динамо-Прайд»), тренери Кулаков О. В., Паліївець В. А.;

Клуб спортивного карате «Волинь», тренер Бродович В.;

Волинський обласний спортивний Клуб «Магістр», тренери Грисюк Д. І., Єфімов О. О., Ковальчук М. К., Тіпухов В. О.

Результати виступів вихованців бійцівського Клубу «Бушидо» – 7 золотих, 2 срібних, 7 бронзових нагород.

Золото:



Олександр Панасюк (дорослі «забава»)

Іваникович Василь (юніори U17 «забава»)

Панасюк Іван (юнаки U15 «Борня»)

Кучуков Георгій (юніори U17 «забава», «Борня 1»)

Срібло:



Олександр Панасюк (ветерани «забава»)

Кучуков Георгій (юніори U17 вільні вправи)

Бронза:



Олександра Панасюк (U17 «забава»)

Іваникович Василь (юніори U17 «Борня»)

Панасюк Іван (юнаки U15 «Борня 3»)

Волинець Єгор (юнаки U15 «Борня 3», «Борня»)

Кучуков Георгій (юніори U17 «Борня 2»)

Результати виступів вихованців Духовного спортивного Клубу прикладного рукопашу «Інсайт» – 2 золотих, 2 срібних, 5 бронзових нагород.

Золото:



Андрій Артиш (юнаки U15 «Борня 1»)

Олесь Колісник (юнаки U17 «Борня 2»)

Срібло:



Андрій Артиш (юнаки U15 «Борня 2»)

Андрій Чайка (дорослі 18+ «Герць 2»)

Бронза:



Андрій Чайка (дорослі 18+ «Герць»)

Олесь Колісник (юнаки U17 «Борня 1»)

Олександр Чернецький (юніори U17 «Забава»)

Максим Артиш (юніори U17 «Борня 1»)

Тимур Граборєв (юніори U17 «Борня 1»)

Окремо були відзначені Софія Чайка та Максим Артиш за кращі поєдинки в своїх вікових групах та розділах.



Результати виступів вихованців Клубу спортивного карате «Волинь» – 2 золотих, 2 срібних, 5 бронзових нагород.

Золото:



Сіжук Богдан (юнаки U15 «Забава»)

Вороблевський Дмитро (юнаки U13 «Забава»)

Срібні медалі:



Літевчук Станіслав (юнаки U15 «Забава»)

Карабан Владислав (юнаки U15 «Забава»)

Шпак Данило (юнаки U13 «Забава»)

Бронзові медалі:



Василюк Олександр (юнаки U15 «Забава»)

Клименко Ангеліна (юнаки U15 «Забава»)

Результати виступів вихованців бійцівського Клубу «Ант» – 2 золотих нагороди

Золото:



Палічук Денис (юніори U17 «Борня», «Герць»)

Результати виступів вихованців Волинського регоінального Клубу бойових мистецтв «Прайд» (ДЮСШ «Динамо-Прайд») - 1 золота нагорода

Золото:



Чирук Денис (юніори U17 «Борня 3»)

Результати виступів вихованців Волинського обласного спортивного Клубу «Магістр» – 1 срібна нагорода, 1 бронзова нагорода

Срібло:



Ясковець Валерія (юніори U17 «Борня 3»)

Бронза:



Ясковець Валерія (юніори U17 «Забава»)

«Валерія Ясковець виступала в старшій віковій групі, проявила високі бійцівські якості та волю до перемоги! Вітаємо спортсменів та їх тренерів з перемогами! Бажаємо подальших здобутків та спортивних звершень!»









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська команда стала призеркою чемпіонату світу з бойових мистецтв. З 17 по 20 вересня в Австрійському місті Дорнбірн відбувся чемпіонат світу з українського національного виду спорту «Козацький двобій».Чемпіонат світу проходив в рамках Всесвітніх ігор бойових мистецтв WMAC WORLD MARTIAL ARTS GAMES. Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині «Конкурент».

Волинська команда в складі збірної була представлена спортсменами та спортсменками різних клубів та шкіл м. Луцька: КСК «Волинь», СК «Ант», БК «Бушидо», ДСКПР «Інсайт», ВОСК «Магістр», ВРКБМ «Прайд» та ДЮСШ «Динамо-Прайд».За результатами запеклих протистоянь Волиняни зуміли вибороти 39 нагород різного гатунку: з них 14 золотих, 7 срібних та 18 бронзових медалей.Наймасштабніша міжнародна подія в світі козацького двобою зібрала понад 3500 учасників та учасниць з 36 країн світу. Українська збірна загалом налічувала 110 делегатів.«Ми надзвичайно пишаємося виступами волинян на цьому чемпіонаті! З року в рік рівень наших спортсменів зростає, так само, як і рівень проведення міжнародних заходів федерації. Вже цими вихідними Луцьк прийматиме обласний кубок з козацького двобою, далі буде Кубок України у Рівному, тож на тривалий відпочинок ми не розраховуємо!» – розповів голова Волинської обласної федерації козацького двобою, перший заступник голови Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» УкраїниВелика шана та подяка за підготовку нашим тренерам:Спортивний Клуб «Бушидо», тренер Панасюк О. О.;Духовний спортивний Клуб прикладного рукопашу «Інсайт», тренери Веремій І. В., Чайка О. О.;Бійцівський Клуб «Ант», тренер Галецький Д. В.Волинський регіональний клуб бойових мистецтв «Прайд» (ДЮСШ «Динамо-Прайд»), тренери Кулаков О. В., Паліївець В. А.;Клуб спортивного карате «Волинь», тренер Бродович В.;Волинський обласний спортивний Клуб «Магістр», тренери Грисюк Д. І., Єфімов О. О., Ковальчук М. К., Тіпухов В. О.Результати виступів вихованців бійцівського Клубу «Бушидо» – 7 золотих, 2 срібних, 7 бронзових нагород.Золото:Олександр Панасюк (дорослі «забава»)Іваникович Василь (юніори U17 «забава»)Панасюк Іван (юнаки U15 «Борня»)Кучуков Георгій (юніори U17 «забава», «Борня 1»)Срібло:Олександр Панасюк (ветерани «забава»)Кучуков Георгій (юніори U17 вільні вправи)Бронза:Олександра Панасюк (U17 «забава»)Іваникович Василь (юніори U17 «Борня»)Панасюк Іван (юнаки U15 «Борня 3»)Волинець Єгор (юнаки U15 «Борня 3», «Борня»)Кучуков Георгій (юніори U17 «Борня 2»)Результати виступів вихованців Духовного спортивного Клубу прикладного рукопашу «Інсайт» – 2 золотих, 2 срібних, 5 бронзових нагород.Золото:Андрій Артиш (юнаки U15 «Борня 1»)Олесь Колісник (юнаки U17 «Борня 2»)Срібло:Андрій Артиш (юнаки U15 «Борня 2»)Андрій Чайка (дорослі 18+ «Герць 2»)Бронза:Андрій Чайка (дорослі 18+ «Герць»)Олесь Колісник (юнаки U17 «Борня 1»)Олександр Чернецький (юніори U17 «Забава»)Максим Артиш (юніори U17 «Борня 1»)Тимур Граборєв (юніори U17 «Борня 1»)Окремо були відзначені Софія Чайка та Максим Артиш за кращі поєдинки в своїх вікових групах та розділах.Результати виступів вихованців Клубу спортивного карате «Волинь» – 2 золотих, 2 срібних, 5 бронзових нагород.Золото:Сіжук Богдан (юнаки U15 «Забава»)Вороблевський Дмитро (юнаки U13 «Забава»)Срібні медалі:Літевчук Станіслав (юнаки U15 «Забава»)Карабан Владислав (юнаки U15 «Забава»)Шпак Данило (юнаки U13 «Забава»)Бронзові медалі:Василюк Олександр (юнаки U15 «Забава»)Клименко Ангеліна (юнаки U15 «Забава»)Результати виступів вихованців бійцівського Клубу «Ант» – 2 золотих нагородиЗолото:Палічук Денис (юніори U17 «Борня», «Герць»)Результати виступів вихованців Волинського регоінального Клубу бойових мистецтв «Прайд» (ДЮСШ «Динамо-Прайд») - 1 золота нагородаЗолото:Чирук Денис (юніори U17 «Борня 3»)Результати виступів вихованців Волинського обласного спортивного Клубу «Магістр» – 1 срібна нагорода, 1 бронзова нагородаСрібло:Ясковець Валерія (юніори U17 «Борня 3»)Бронза:Ясковець Валерія (юніори U17 «Забава»)«Валерія Ясковець виступала в старшій віковій групі, проявила високі бійцівські якості та волю до перемоги! Вітаємо спортсменів та їх тренерів з перемогами! Бажаємо подальших здобутків та спортивних звершень!»

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