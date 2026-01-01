Зеленський заявив, що в України є шанс зупинити та закінчити війну до зими





Про це заявив президент



На переконання глави держави, наразі Київ дійсно може домогтися повернення справедливого миру в Україну.



"У нас є шанс зупинити та закінчити цю війну до зими, якщо... Є декілька "якщо". Звісно, перше "якщо" - це завжди воля. Воля Сполучених Штатів, особливо президента (США Дональда Трампа - ред.). Йдеться саме про політичну волю закінчити (війну - ред.)", - наголосив Зеленський.



Попри це, глава держави нагадав, що у випадку з російським диктатором володимиром путіним просто волі буде замало.



На цьому тлі президент України вкотре закликав союзників посилити тиск на главу Кремля.



"Друге "якщо" - технології. Нам потрібні деякі технології від Сполучених Штатів. У нас є наш досвід, ми завжди готові ним обмінюватися, але нам потрібно дещо від США. Нам потрібен "зимовий пакет": ракети для систем Patriot. Лише США зараз їх виробляють", - заявив Зеленський.



До речі, під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні настане "швидше, ніж люди собі уявляють".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має можливість домогтися завершення війни з Росією протягом наступних двох місяців, однак їй знадобиться допомога.Про це заявив президент Володимир Зеленський , повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.На переконання глави держави, наразі Київ дійсно може домогтися повернення справедливого миру в Україну."У нас є шанс зупинити та закінчити цю війну до зими, якщо... Є декілька "якщо". Звісно, перше "якщо" - це завжди воля. Воля Сполучених Штатів, особливо президента (США Дональда Трампа - ред.). Йдеться саме про політичну волю закінчити (війну - ред.)", - наголосив Зеленський.Попри це, глава держави нагадав, що у випадку з російським диктаторомпросто волі буде замало.На цьому тлі президент України вкотре закликав союзників посилити тиск на главу Кремля."Друге "якщо" - технології. Нам потрібні деякі технології від Сполучених Штатів. У нас є наш досвід, ми завжди готові ним обмінюватися, але нам потрібно дещо від США. Нам потрібен "зимовий пакет": ракети для систем Patriot. Лише США зараз їх виробляють", - заявив Зеленський.До речі, під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент СШАзаявив, що завершення війни в Україні настане "швидше, ніж люди собі уявляють".

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