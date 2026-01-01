Зеленський заявив, що в України є шанс зупинити та закінчити війну до зими
Сьогодні, 10:37
Україна має можливість домогтися завершення війни з Росією протягом наступних двох місяців, однак їй знадобиться допомога.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
На переконання глави держави, наразі Київ дійсно може домогтися повернення справедливого миру в Україну.
"У нас є шанс зупинити та закінчити цю війну до зими, якщо... Є декілька "якщо". Звісно, перше "якщо" - це завжди воля. Воля Сполучених Штатів, особливо президента (США Дональда Трампа - ред.). Йдеться саме про політичну волю закінчити (війну - ред.)", - наголосив Зеленський.
Попри це, глава держави нагадав, що у випадку з російським диктатором володимиром путіним просто волі буде замало.
На цьому тлі президент України вкотре закликав союзників посилити тиск на главу Кремля.
"Друге "якщо" - технології. Нам потрібні деякі технології від Сполучених Штатів. У нас є наш досвід, ми завжди готові ним обмінюватися, але нам потрібно дещо від США. Нам потрібен "зимовий пакет": ракети для систем Patriot. Лише США зараз їх виробляють", - заявив Зеленський.
До речі, під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні настане "швидше, ніж люди собі уявляють".
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Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
На переконання глави держави, наразі Київ дійсно може домогтися повернення справедливого миру в Україну.
"У нас є шанс зупинити та закінчити цю війну до зими, якщо... Є декілька "якщо". Звісно, перше "якщо" - це завжди воля. Воля Сполучених Штатів, особливо президента (США Дональда Трампа - ред.). Йдеться саме про політичну волю закінчити (війну - ред.)", - наголосив Зеленський.
Попри це, глава держави нагадав, що у випадку з російським диктатором володимиром путіним просто волі буде замало.
На цьому тлі президент України вкотре закликав союзників посилити тиск на главу Кремля.
"Друге "якщо" - технології. Нам потрібні деякі технології від Сполучених Штатів. У нас є наш досвід, ми завжди готові ним обмінюватися, але нам потрібно дещо від США. Нам потрібен "зимовий пакет": ракети для систем Patriot. Лише США зараз їх виробляють", - заявив Зеленський.
До речі, під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні настане "швидше, ніж люди собі уявляють".
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