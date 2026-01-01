На Волині вчителька математики поширювала російську пропаганду у вайбері





Як йдеться у вироку від 21 вересня, Наталія Глух поширювала пропагандистські матеріали з 30 липня 2025 року до 12 січня 2026 року. За даними слідства, вона надсилала їх під час спілкування у вайбері з жителями села Забужжя Ковельського району.



Зокрема, влітку 2025 року обвинувачена поширила відео з твердженнями про нібито підготовку України до тривалої війни. У жовтні вона надіслала знайомим відео, автор якого звинувачував українське керівництво у «злочинах проти народу» та поширював інші проросійські наративи.



У грудні того ж року Глух поширила відео з твердженнями про нібито відсутність війни між Росією та Україною, участь іноземних найманців у бойових діях та вигадані змови щодо українських військових. У січні 2026 року вона надіслала повідомлення, в якому порівнювала російське вторгнення з Другою світовою війною та поширювала твердження про «єдність» Росії, України та Білорусі.



У суді Наталія Глух повністю визнала свою провину. Суд врахував, що жінка раніше не була судима та позитивно характеризується. Відомо, що вона працює вчителькою математики Гороховищанської гімназії-філії Забузького ліцею Рівненської сільської ради.



Суддя Алла Гайдук визнала Наталію Глух винною за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікацію її учасників) та призначила три роки позбавлення волі, однак замінила реальне покарання на рік іспитового терміну.



Також у вчительки конфіскують телефон Redmi 12C, з якого вона поширювала пропагандистські матеріали. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський районний суд визнав винною у виправдовуванні російської агресії вчительку математики Гороховищанської гімназії Наталію Глух. Жінка поширювала у вайбері пропагандистські дописи та відео. За це їй призначили три роки тюрми, однак суд замінив реальне покарання на рік іспитового терміну, пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 21 вересня,поширювала пропагандистські матеріали з 30 липня 2025 року до 12 січня 2026 року. За даними слідства, вона надсилала їх під час спілкування у вайбері з жителями села Забужжя Ковельського району.Зокрема, влітку 2025 року обвинувачена поширила відео з твердженнями про нібито підготовку України до тривалої війни. У жовтні вона надіслала знайомим відео, автор якого звинувачував українське керівництво у «злочинах проти народу» та поширював інші проросійські наративи.У грудні того ж року Глух поширила відео з твердженнями про нібито відсутність війни між Росією та Україною, участь іноземних найманців у бойових діях та вигадані змови щодо українських військових. У січні 2026 року вона надіслала повідомлення, в якому порівнювала російське вторгнення з Другою світовою війною та поширювала твердження про «єдність» Росії, України та Білорусі.У суді Наталія Глух повністю визнала свою провину. Суд врахував, що жінка раніше не була судима та позитивно характеризується. Відомо, що вона працює вчителькою математики Гороховищанської гімназії-філії Забузького ліцею Рівненської сільської ради.Суддявизнала Наталію Глух винною за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікацію її учасників) та призначила три роки позбавлення волі, однак замінила реальне покарання на рік іспитового терміну.Також у вчительки конфіскують телефон Redmi 12C, з якого вона поширювала пропагандистські матеріали. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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