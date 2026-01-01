«Був прильот, все диміло». Атака реактивного дрона на Ковель: які наслідки обстрілу інфраструктури й житлового сектору





Про це Тарас Яковлев.



Що розповіли про дронову атаку на місто ковельчани



Повітряну тривогу у Ковельському районі оголосили о 8 годині ранку. Орієнтовно за сім хвилин пролунав вибух, розповіла ковельчанка, яка показала відео, але назватися відмовилася.



Жителі чотирьох ковельських вулиць оцінюють наслідки ранкового обстрілу, люди збирають вибиті шибки та лагодять помешкання. Переселенка з Донеччини Ольга, яка рік проживає у Ковелі, розповіла Суспільному: не чекала робітників, а самотужки оббила плівкою вибите вікно у своїй квартирі.



«Тривога була. Потім був прильот, все диміло. Пошкодило вікно. Ми в коридор побігли, бо вже нікуди було бігти. Потім думала, що мені робити. Поїхала купити клейонку на вікно», — зазначила жінка.



На момент вибуху в місті волинянин Анатолій був вдома. З його слів, до укриття не спускався.



«Задзеленчало, от і все. Спочатку думав, що робити. Взяв на «гарячу лінію» зателефонувава. Тільки саме скло пошкодилося і все. Я ще спав, проснувся від вибуху», — зазначив чоловік.



Місцевий житель Анатолій Вдовиченко розповів: від вибуху відлетіло кілька секцій вагонки під дахом. З його слів, його дім зазнав пошкоджень під час однієї з атак РФ на місто вночі 1 січня цього року.



«Тривога — і чую летить він, реактивний. Тільки вибух — і всьо! Такий був сьогодні вибух, що я не передам. А де воно впало, то я не бачив. Це те, що я чув. Он повідкривало вікна в п'ятиповерхівці. В нас ще на Новий рік було пошкодження: все тоді повідлітало. А сьогодні три плитки відлетіло», — сказав чоловік.



Майно ковельчан обстежуватиме комісія: людей просять звертатися на «гарячу лінію» міського голови



Станом на 16:00 на безплатну «гарячу лінію» міського голови Ковеля за номером 0 800 219 019 надійшло 10 повідомлень від містян про пошкодження майна. Йдеться переважно про вікна, зокрема про дерев'яні шибки.



Також пошкоджені дахи будинків, розповів Суспільному начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельської міськради Юрій Дідковський. Каже: внаслідок атаки ніхто не травмувався.



«Сьогодні в черговий раз наша громада зазнала удару. Постраждала інфраструктура. На даний час проводяться обстеження. Виїжджаємо, обстежуємо і потім приходить компенсація за рахунок міського бюджету. Зазвичай пошкодження — це скло, вікна, якщо дерев'яні рами, то за допомогою працівників ЖКП надається допомога, якщо пластикові, то компенсація виділяється», — сказав посадовець.



Працівник ремонтного житлово-комунального підприємства №1 у Ковелі Ростислав розповів: займаються заміниою віконних рам у помешканнях ковельчан після атаки безпілотників на місто.



«На місці треба рами поставити, які постраждали від дрона. На сьогодні така задача. Міняємо по всьому місту побиті вікна», — зазначив робітник.



За пошкодження пластикових вікон передбачена компенсація з міського бюджету, говорить Юрій Дідковський. Звернення від людей продовжують надходити, розповіла завідувачка сектору звернень відділу загальної та організаційної роботи Ковельради Ольга Ємчик.



«Одразу після завершення повітряної тривоги до нас на гарячу лінію почали надходити звернення мешканціів Ковеля про пошкодження майна. пошкодження зазнали як приватні будинки, так і квартири багатоповерхівок», — сказала посадовиця.



Фахівці приймають звернення на «гарячу лінію» міського голови і передають далі на опрацювання. Містянам радять телефонувати на «гарячу лінію» та залишати звернення з контактними даними й описом пошкоджень, адже на місці працюватиме спеціальна комісія, яка фіксуватиме збитки.







Удари по об'єктах Укрзалізниці на Волині



У суботу, 12 вересня, Росія спрямувала на Волинь орієнтовно 20 безпілотників. Один із них атакував пасажирський потяг у Луцьку. Решта дронів були націлені на Ковельську громаду — є пошкодження залізничної інфраструктури і цивільного житла. Травмувалися четверо людей.



Зранку 13 вересня РФ зруйнувала АЗС і супермаркет біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею на Волині, було пошкоджено майже 20 вантажівок. Також за 2 кілометри від кордону один із дронів поцілив у локомотив пасажирського потяга, який прямував з Києва до Варшави. Пасажири не травмувалися.



У ніч на 15 вересня внаслідок атаки російського БпЛА на Волині загорівся локомотив. Атака знову відбулася неподалік кордону з Польщею. Локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Усю локомотивну бригаду було евакуйовано заздалегідь.



Зранку 16 вересня російський дрон атакував електровоз у місті Ковель на Волині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 вересня у місті Ковелі, що на Волині, російський реактивний безпілотник атакував об'єкт інфраструктури: ніхто не травмувався, пошкоджене майно містян.Про це Суспільному розповів заступник Ковельського міського головиПовітряну тривогу у Ковельському районі оголосили о 8 годині ранку. Орієнтовно за сім хвилин пролунав вибух, розповіла ковельчанка, яка показала відео, але назватися відмовилася.Жителі чотирьох ковельських вулиць оцінюють наслідки ранкового обстрілу, люди збирають вибиті шибки та лагодять помешкання. Переселенка з Донеччини, яка рік проживає у Ковелі, розповіла Суспільному: не чекала робітників, а самотужки оббила плівкою вибите вікно у своїй квартирі.«Тривога була. Потім був прильот, все диміло. Пошкодило вікно. Ми в коридор побігли, бо вже нікуди було бігти. Потім думала, що мені робити. Поїхала купити клейонку на вікно», — зазначила жінка.На момент вибуху в місті волинянинбув вдома. З його слів, до укриття не спускався.«Задзеленчало, от і все. Спочатку думав, що робити. Взяв на «гарячу лінію» зателефонувава. Тільки саме скло пошкодилося і все. Я ще спав, проснувся від вибуху», — зазначив чоловік.Місцевий житель Анатолій Вдовиченко розповів: від вибуху відлетіло кілька секцій вагонки під дахом. З його слів, його дім зазнав пошкоджень під час однієї з атак РФ на місто вночі 1 січня цього року.«Тривога — і чую летить він, реактивний. Тільки вибух — і всьо! Такий був сьогодні вибух, що я не передам. А де воно впало, то я не бачив. Це те, що я чув. Он повідкривало вікна в п'ятиповерхівці. В нас ще на Новий рік було пошкодження: все тоді повідлітало. А сьогодні три плитки відлетіло», — сказав чоловік.Майно ковельчан обстежуватиме комісія: людей просять звертатися на «гарячу лінію» міського головиСтаном на 16:00 на безплатну «гарячу лінію» міського голови Ковеля за номером 0 800 219 019 надійшло 10 повідомлень від містян про пошкодження майна. Йдеться переважно про вікна, зокрема про дерев'яні шибки.Також пошкоджені дахи будинків, розповів Суспільному начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельської міськради. Каже: внаслідок атаки ніхто не травмувався.«Сьогодні в черговий раз наша громада зазнала удару. Постраждала інфраструктура. На даний час проводяться обстеження. Виїжджаємо, обстежуємо і потім приходить компенсація за рахунок міського бюджету. Зазвичай пошкодження — це скло, вікна, якщо дерев'яні рами, то за допомогою працівників ЖКП надається допомога, якщо пластикові, то компенсація виділяється», — сказав посадовець.Працівник ремонтного житлово-комунального підприємства №1 у Ковелі Ростислав розповів: займаються заміниою віконних рам у помешканнях ковельчан після атаки безпілотників на місто.«На місці треба рами поставити, які постраждали від дрона. На сьогодні така задача. Міняємо по всьому місту побиті вікна», — зазначив робітник.За пошкодження пластикових вікон передбачена компенсація з міського бюджету, говорить Юрій Дідковський. Звернення від людей продовжують надходити, розповіла завідувачка сектору звернень відділу загальної та організаційної роботи Ковельради«Одразу після завершення повітряної тривоги до нас на гарячу лінію почали надходити звернення мешканціів Ковеля про пошкодження майна. пошкодження зазнали як приватні будинки, так і квартири багатоповерхівок», — сказала посадовиця.Фахівці приймають звернення на «гарячу лінію» міського голови і передають далі на опрацювання. Містянам радять телефонувати на «гарячу лінію» та залишати звернення з контактними даними й описом пошкоджень, адже на місці працюватиме спеціальна комісія, яка фіксуватиме збитки.У суботу, 12 вересня, Росія спрямувала на Волинь орієнтовно 20 безпілотників. Один із них атакував пасажирський потяг у Луцьку. Решта дронів були націлені на Ковельську громаду — є пошкодження залізничної інфраструктури і цивільного житла. Травмувалися четверо людей.Зранку 13 вересня РФ зруйнувала АЗС і супермаркет біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею на Волині, було пошкоджено майже 20 вантажівок. Також за 2 кілометри від кордону один із дронів поцілив у локомотив пасажирського потяга, який прямував з Києва до Варшави. Пасажири не травмувалися.У ніч на 15 вересня внаслідок атаки російського БпЛА на Волині загорівся локомотив. Атака знову відбулася неподалік кордону з Польщею. Локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Усю локомотивну бригаду було евакуйовано заздалегідь.Зранку 16 вересня російський дрон атакував електровоз у місті Ковель на Волині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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