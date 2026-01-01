Чи очікувати магнітні бурі 24 вересня: прогноз





За даними Meteoprog, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 5,3 (червоний рівень).



Як повідомляють у Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 24 вересня, очікується слабка магнітна буря рівня G1.За даними Meteoprog, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 5,3 (червоний рівень).Як повідомляють у Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.

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