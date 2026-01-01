Чи очікувати магнітні бурі 24 вересня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 24 вересня: прогноз
У четвер, 24 вересня, очікується слабка магнітна буря рівня G1.

За даними Meteoprog, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 5,3 (червоний рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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