Підготовка саду до зими: шість осінніх робіт, які насправді можна не робити





В HouseBeautiful розповіли, від яких шести справ восени можна відмовитися або принаймні виконувати їх не так ретельно, як ми звикли, передає



Необов’язково згрібати все опале листя



Ідеально чистий газон без жодного листочка може мати охайний вигляд, але збирати все опале листя в мішки не завжди потрібно.



Якщо листя вкриває лише невелику частину газону, його можна залишити. Ще один варіант — подрібнити листя газонокосаркою. Поступово воно розкладатиметься та повертатиме поживні речовини у ґрунт. Опале листя також можна використовувати для компостування.



Водночас товстий щільний шар листя на газоні залишати не варто. Трава потребує світла, а надмірна кількість листя може створити несприятливі умови та сприяти розвитку захворювань.



Тому під час прибирання саду восени не обов’язково прагнути прибрати кожен листочок. Частину листя можна використати з користю для саду.



Відкладіть масштабне обрізання дерев і кущів



Осінь здається зручним часом для того, щоб взяти секатор і привести дерева та декоративні кущі до ладу. Проте з масштабним обрізанням краще не поспішати.



Обрізування може стимулювати появу нового приросту. Якщо незабаром після цього настануть морози, молоді пагони не встигнуть достатньо зміцніти та можуть постраждати від низьких температур.



Є ще одна причина бути обережними. Деякі декоративні кущі формують квіткові бруньки майбутнього сезону заздалегідь. Осіння обрізка таких рослин може позбавити вас частини цвітіння наступного року.



Це не означає, що восени секатор взагалі не потрібен. Пошкоджені, зламані або небезпечні гілки можна видаляти за потреби. А ось формувальну обрізку багатьох дерев і кущів доцільніше залишити до періоду спокою наприкінці зими або на початку весни.



Не поспішайте підживлювати всі рослини



Ще одна поширена осіння робота — внесення добрив. Проте восени багаторічні рослини, дерева та кущі поступово готуються до періоду спокою, тому стимулювати активне нарощування зеленої маси перед холодами не завжди доцільно.



Особливо не варто намагатися за допомогою підживлення змусити рослини активно рости напередодні морозів.



Для багатьох багаторічників, дерев і декоративних кущів підживлення можна перенести на весну та за потреби використати добриво пролонгованої дії.



Не потрібно активно підживлювати й рослини, які щойно висадили восени. У цей період для них важливіше добре вкоренитися, ніж витрачати сили на формування нових надземних пагонів.



Не обрізайте всі багаторічники під корінь



Обрізка багаторічників восени — ще одна справа, з якою не обов’язково поспішати.



Рослини з ознаками хвороб справді варто прибрати, щоб зменшити кількість ураженого рослинного матеріалу на ділянці. Але здорові багаторічники можна частково залишити до весни.



Наприклад, насіннєві головки ехінацеї та рудбекії можуть стати джерелом корму для птахів. Сухі стебла деяких рослин створюють місця для зимівлі корисних комах, а декоративні злаки здатні прикрашати сад навіть узимку.



Тож якщо вам не заважає трохи природніший вигляд клумби, тотальне осіннє прибирання можна відкласти.



Не всі троянди потрібно вкривати на зиму



Підготовка троянд до зими для багатьох садівників означає обов’язкове укриття кожного куща. Але потреба в цьому значною мірою залежить від сорту троянди та місцевих зимових умов.



Старовинні, мініатюрні та деякі більш чутливі сорти можуть потребувати додаткового захисту. Водночас чимало сучасних сортів троянд селекціонували з розрахунком на кращу витривалість і морозостійкість.



Тому перед тим, як витрачати час на складне укриття, варто з’ясувати характеристики конкретного сорту та його зимостійкість. У регіонах із суворими зимами або для менш морозостійких сортів захист усе ж може бути необхідним.



Не потрібно прибирати з саду всі рослинні рештки

Бажання залишити клумби та сад абсолютно чистими зрозуміле. Проте восени не обов’язково прибирати кожну суху гілочку, стебло чи листок.



Частина рослинних решток може стати зимовим прихистком для корисних комах та інших невеликих мешканців саду. Тому на деяких ділянках цілком можна залишити природний шар листя та сухих рослин.



Інша справа — хворі рослини. Якщо листя або стебла мають явні ознаки захворювань, їх краще прибрати відповідно до рекомендацій для конкретної культури.



Здорові ж рослинні рештки не завжди потрібно сприймати як сміття. Вони є частиною природної екосистеми саду.



Що насправді варто зробити в саду восени



Відмова від зайвих робіт не означає, що сад зовсім не потрібно готувати до холодів. Осінь залишається важливим періодом для садівника.



У цей час можна висаджувати цибулини весняно квітучих рослин, збирати насіння, прибирати город після завершення сезону та викопувати теплолюбні цибулини й бульби рослин, які не здатні перезимувати у відкритому ґрунті у вашому кліматі.



Головне правило — не робити певну роботу лише тому, що «так робили завжди». Іноді менш ретельне осіннє прибирання не тільки звільняє кілька годин, а й залишає сад більш природним та сприятливим для його маленьких мешканців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Однак деякі звичні осінні роботи в саду насправді можна пропустити. Сучасний підхід до садівництва передбачає менше надмірного прибирання та більше уваги до природних процесів. Це не тільки економить сили та час, а й у деяких випадках допомагає рослинам, комахам та іншим мешканцям саду пережити зиму.В HouseBeautiful розповіли, від яких шести справ восени можна відмовитися або принаймні виконувати їх не так ретельно, як ми звикли, передає ТСН Ідеально чистий газон без жодного листочка може мати охайний вигляд, але збирати все опале листя в мішки не завжди потрібно.Якщо листя вкриває лише невелику частину газону, його можна залишити. Ще один варіант — подрібнити листя газонокосаркою. Поступово воно розкладатиметься та повертатиме поживні речовини у ґрунт. Опале листя також можна використовувати для компостування.Водночас товстий щільний шар листя на газоні залишати не варто. Трава потребує світла, а надмірна кількість листя може створити несприятливі умови та сприяти розвитку захворювань.Тому під час прибирання саду восени не обов’язково прагнути прибрати кожен листочок. Частину листя можна використати з користю для саду.Осінь здається зручним часом для того, щоб взяти секатор і привести дерева та декоративні кущі до ладу. Проте з масштабним обрізанням краще не поспішати.Обрізування може стимулювати появу нового приросту. Якщо незабаром після цього настануть морози, молоді пагони не встигнуть достатньо зміцніти та можуть постраждати від низьких температур.Є ще одна причина бути обережними. Деякі декоративні кущі формують квіткові бруньки майбутнього сезону заздалегідь. Осіння обрізка таких рослин може позбавити вас частини цвітіння наступного року.Це не означає, що восени секатор взагалі не потрібен. Пошкоджені, зламані або небезпечні гілки можна видаляти за потреби. А ось формувальну обрізку багатьох дерев і кущів доцільніше залишити до періоду спокою наприкінці зими або на початку весни.Ще одна поширена осіння робота — внесення добрив. Проте восени багаторічні рослини, дерева та кущі поступово готуються до періоду спокою, тому стимулювати активне нарощування зеленої маси перед холодами не завжди доцільно.Особливо не варто намагатися за допомогою підживлення змусити рослини активно рости напередодні морозів.Для багатьох багаторічників, дерев і декоративних кущів підживлення можна перенести на весну та за потреби використати добриво пролонгованої дії.Не потрібно активно підживлювати й рослини, які щойно висадили восени. У цей період для них важливіше добре вкоренитися, ніж витрачати сили на формування нових надземних пагонів.Обрізка багаторічників восени — ще одна справа, з якою не обов’язково поспішати.Рослини з ознаками хвороб справді варто прибрати, щоб зменшити кількість ураженого рослинного матеріалу на ділянці. Але здорові багаторічники можна частково залишити до весни.Наприклад, насіннєві головки ехінацеї та рудбекії можуть стати джерелом корму для птахів. Сухі стебла деяких рослин створюють місця для зимівлі корисних комах, а декоративні злаки здатні прикрашати сад навіть узимку.Тож якщо вам не заважає трохи природніший вигляд клумби, тотальне осіннє прибирання можна відкласти.Підготовка троянд до зими для багатьох садівників означає обов’язкове укриття кожного куща. Але потреба в цьому значною мірою залежить від сорту троянди та місцевих зимових умов.Старовинні, мініатюрні та деякі більш чутливі сорти можуть потребувати додаткового захисту. Водночас чимало сучасних сортів троянд селекціонували з розрахунком на кращу витривалість і морозостійкість.Тому перед тим, як витрачати час на складне укриття, варто з’ясувати характеристики конкретного сорту та його зимостійкість. У регіонах із суворими зимами або для менш морозостійких сортів захист усе ж може бути необхідним.Не потрібно прибирати з саду всі рослинні решткиБажання залишити клумби та сад абсолютно чистими зрозуміле. Проте восени не обов’язково прибирати кожну суху гілочку, стебло чи листок.Частина рослинних решток може стати зимовим прихистком для корисних комах та інших невеликих мешканців саду. Тому на деяких ділянках цілком можна залишити природний шар листя та сухих рослин.Інша справа — хворі рослини. Якщо листя або стебла мають явні ознаки захворювань, їх краще прибрати відповідно до рекомендацій для конкретної культури.Здорові ж рослинні рештки не завжди потрібно сприймати як сміття. Вони є частиною природної екосистеми саду.Відмова від зайвих робіт не означає, що сад зовсім не потрібно готувати до холодів. Осінь залишається важливим періодом для садівника.У цей час можна висаджувати цибулини весняно квітучих рослин, збирати насіння, прибирати город після завершення сезону та викопувати теплолюбні цибулини й бульби рослин, які не здатні перезимувати у відкритому ґрунті у вашому кліматі.Головне правило — не робити певну роботу лише тому, що «так робили завжди». Іноді менш ретельне осіннє прибирання не тільки звільняє кілька годин, а й залишає сад більш природним та сприятливим для його маленьких мешканців.

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