Сажа може спричинити пожежу: коли потрібно чистити димар та скільки це коштує на Волині
Сьогодні, 08:20
Із наближенням опалювального сезону власникам будинків із пічним опаленням варто перевірити не лише запас дров, а й стан груби та димоходу. Накопичена сажа може погіршити тягу, спричинити потрапляння диму в приміщення, а в окремих випадках — загорітися.
Коли потрібно чистити димар, як зрозуміти, що з тягою є проблеми та скільки коштує така послуга на Волині, журналістам ВСН розповів Едуард, який займається чищенням груб і димоходів.
Єдиного терміну для чищення димаря немає — за словами Едуарда, це залежить від того, чим і як часто топлять, наскільки сухі дрова та скільки сажі накопичується. За словами фахівця, у середньому чистити димар варто приблизно раз на три роки, однак конкретний термін залежить від умов експлуатації.
Має значення і порода деревини: зокрема, під час топлення сосновими дровами може утворюватися більше нальоту та сажі.
Якщо невідомо, коли димар чистили востаннє, Едуард радить не чекати проблем, а провести профілактичне очищення.
Одна з головних ознак того, що димар потребує очищення, — погана тяга. Якщо під час топлення дим потрапляє в будинок, це може свідчити про забруднення димоходу.
«Треба дивитися на тягу — наскільки добре чи погано тягне. Якщо дим із грубки йде в хату, значить, уже треба чистити».
Відкладати очищення також не варто через сажу, яка може загорітися. Якщо невідомо, коли димар чистили востаннє, його краще перевірити перед опалювальним сезоном.
Самостійно чистити димар майстер не радить — для цього потрібні спеціальні інструменти та доступ до каналів. Важливо також, чи є в грубі отвори або решітки для очищення.
Ціна чищення залежить від конструкції груби, стану димоходу, доступу до каналів та обсягу роботи. За словами Едуарда, на Волині вартість чищення груб і димоходів стартує від 2500 гривень. Остаточну суму визначають залежно від конкретного об’єкта та складності очищення.
Перед початком опалювального сезону варто перевірити грубу та димар на наявність тріщин, пошкоджень та інших проблем. Якщо невідомо, коли їх чистили востаннє, краще провести профілактичне очищення.
Під час топлення потрібно стежити за тягою. Якщо дим почав потрапляти в приміщення, користування грубою варто припинити та перевірити димохід.
Також не варто:
- допускати перегріву груби;
- залишати розтоплену піч без нагляду;
- використовувати для розпалювання легкозаймисті рідини;
- сушити біля груби одяг, дрова та інші легкозаймисті речі;
- залишати гарячий попіл без нагляду.
Особливу увагу потрібно звертати на тріщини у грубі або димоході. Через пошкодження дим і чадний газ можуть потрапляти в приміщення.
Якщо є сумніви щодо стану груби, димоходу або тяги, краще звернутися до фахівця, а не намагатися самостійно усунути проблему.
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Коли потрібно чистити димар, як зрозуміти, що з тягою є проблеми та скільки коштує така послуга на Волині, журналістам ВСН розповів Едуард, який займається чищенням груб і димоходів.
Єдиного терміну для чищення димаря немає — за словами Едуарда, це залежить від того, чим і як часто топлять, наскільки сухі дрова та скільки сажі накопичується. За словами фахівця, у середньому чистити димар варто приблизно раз на три роки, однак конкретний термін залежить від умов експлуатації.
Має значення і порода деревини: зокрема, під час топлення сосновими дровами може утворюватися більше нальоту та сажі.
Якщо невідомо, коли димар чистили востаннє, Едуард радить не чекати проблем, а провести профілактичне очищення.
Одна з головних ознак того, що димар потребує очищення, — погана тяга. Якщо під час топлення дим потрапляє в будинок, це може свідчити про забруднення димоходу.
«Треба дивитися на тягу — наскільки добре чи погано тягне. Якщо дим із грубки йде в хату, значить, уже треба чистити».
Відкладати очищення також не варто через сажу, яка може загорітися. Якщо невідомо, коли димар чистили востаннє, його краще перевірити перед опалювальним сезоном.
Самостійно чистити димар майстер не радить — для цього потрібні спеціальні інструменти та доступ до каналів. Важливо також, чи є в грубі отвори або решітки для очищення.
Ціна чищення залежить від конструкції груби, стану димоходу, доступу до каналів та обсягу роботи. За словами Едуарда, на Волині вартість чищення груб і димоходів стартує від 2500 гривень. Остаточну суму визначають залежно від конкретного об’єкта та складності очищення.
Перед початком опалювального сезону варто перевірити грубу та димар на наявність тріщин, пошкоджень та інших проблем. Якщо невідомо, коли їх чистили востаннє, краще провести профілактичне очищення.
Під час топлення потрібно стежити за тягою. Якщо дим почав потрапляти в приміщення, користування грубою варто припинити та перевірити димохід.
Також не варто:
- допускати перегріву груби;
- залишати розтоплену піч без нагляду;
- використовувати для розпалювання легкозаймисті рідини;
- сушити біля груби одяг, дрова та інші легкозаймисті речі;
- залишати гарячий попіл без нагляду.
Особливу увагу потрібно звертати на тріщини у грубі або димоході. Через пошкодження дим і чадний газ можуть потрапляти в приміщення.
Якщо є сумніви щодо стану груби, димоходу або тяги, краще звернутися до фахівця, а не намагатися самостійно усунути проблему.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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