У Луцьку з'явився новий мурал

Володимира Ісакова. Автором стінопису став художник Юрій Чайка.



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«У реалізації проєкту брала участь донька Володимира. Проєкт People of the City — про відомих людей міста. Ще одна персона лучанина, який брав участь у розвитку нашого міста. На жаль, його уже немає в живих«, — сказав Юрій Чайка.



Особливістю арт-об'єкта є його розташування: стінопис створений безпосередньо поруч із однією з творчих робіт самого Володимира Ісакова на вулиці Гулака-Артемовського. Сам же Ісаков у 2021 році на фасаді багатоповерхівки зобразив портрет композитора Гулака-Артемовського з ілюстрацією до його опери «Запорожець за Дунаєм».



«Була така задумка, і на зустріч прийшли власники приміщення, де намальований портрет. Стіна була дуже нерівна і дуже складна, але все вийшло», — додав луцький художник.



Фінальну роботу рідні Володимира Ісакова оцінили схвально та позитивно. Зі слів Юрія Чайки, його дружина і донька особисто приїхали, аби оцінити мурал, а з сином, який живе закордоном, спілкувалися через відеозв'язок.



У межах проєкту «Люди міста» («People of the City») Юрій Чайка зображує на муралах відомих людей, що живуть чи мешкали у Луцьку. З його слів, станом на вересень створив 26 муралів у Луцьку, Житомирі, Шацьку та інших містах України. У найближчих планах Юрія Чайки — стінопис у Львові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського з'явився новий мурал із портретом місцевого художника. Автором стінопису став художникУ коментарі Суспільному 23 вересня він розповів, що над розписом фасаду будівлі працював три дні.«У реалізації проєкту брала участь донька Володимира. Проєкт People of the City — про відомих людей міста. Ще одна персона лучанина, який брав участь у розвитку нашого міста. На жаль, його уже немає в живих«, — сказав Юрій Чайка.Особливістю арт-об'єкта є його розташування: стінопис створений безпосередньо поруч із однією з творчих робіт самого Володимира Ісакова на вулиці Гулака-Артемовського. Сам же Ісаков у 2021 році на фасаді багатоповерхівки зобразив портрет композитора Гулака-Артемовського з ілюстрацією до його опери «Запорожець за Дунаєм».«Була така задумка, і на зустріч прийшли власники приміщення, де намальований портрет. Стіна була дуже нерівна і дуже складна, але все вийшло», — додав луцький художник.Фінальну роботу рідні Володимира Ісакова оцінили схвально та позитивно. Зі слів Юрія Чайки, його дружина і донька особисто приїхали, аби оцінити мурал, а з сином, який живе закордоном, спілкувалися через відеозв'язок.У межах проєкту «Люди міста» («People of the City») Юрій Чайка зображує на муралах відомих людей, що живуть чи мешкали у Луцьку. З його слів, станом на вересень створив 26 муралів у Луцьку, Житомирі, Шацьку та інших містах України. У найближчих планах Юрія Чайки — стінопис у Львові.

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