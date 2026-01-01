У Луцьку з'явився новий мурал
Сьогодні, 10:35
У місті Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського з'явився новий мурал із портретом місцевого художника Володимира Ісакова. Автором стінопису став художник Юрій Чайка.
У коментарі Суспільному 23 вересня він розповів, що над розписом фасаду будівлі працював три дні.
«У реалізації проєкту брала участь донька Володимира. Проєкт People of the City — про відомих людей міста. Ще одна персона лучанина, який брав участь у розвитку нашого міста. На жаль, його уже немає в живих«, — сказав Юрій Чайка.
Особливістю арт-об'єкта є його розташування: стінопис створений безпосередньо поруч із однією з творчих робіт самого Володимира Ісакова на вулиці Гулака-Артемовського. Сам же Ісаков у 2021 році на фасаді багатоповерхівки зобразив портрет композитора Гулака-Артемовського з ілюстрацією до його опери «Запорожець за Дунаєм».
«Була така задумка, і на зустріч прийшли власники приміщення, де намальований портрет. Стіна була дуже нерівна і дуже складна, але все вийшло», — додав луцький художник.
Фінальну роботу рідні Володимира Ісакова оцінили схвально та позитивно. Зі слів Юрія Чайки, його дружина і донька особисто приїхали, аби оцінити мурал, а з сином, який живе закордоном, спілкувалися через відеозв'язок.
У межах проєкту «Люди міста» («People of the City») Юрій Чайка зображує на муралах відомих людей, що живуть чи мешкали у Луцьку. З його слів, станом на вересень створив 26 муралів у Луцьку, Житомирі, Шацьку та інших містах України. У найближчих планах Юрія Чайки — стінопис у Львові.
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У коментарі Суспільному 23 вересня він розповів, що над розписом фасаду будівлі працював три дні.
«У реалізації проєкту брала участь донька Володимира. Проєкт People of the City — про відомих людей міста. Ще одна персона лучанина, який брав участь у розвитку нашого міста. На жаль, його уже немає в живих«, — сказав Юрій Чайка.
Особливістю арт-об'єкта є його розташування: стінопис створений безпосередньо поруч із однією з творчих робіт самого Володимира Ісакова на вулиці Гулака-Артемовського. Сам же Ісаков у 2021 році на фасаді багатоповерхівки зобразив портрет композитора Гулака-Артемовського з ілюстрацією до його опери «Запорожець за Дунаєм».
«Була така задумка, і на зустріч прийшли власники приміщення, де намальований портрет. Стіна була дуже нерівна і дуже складна, але все вийшло», — додав луцький художник.
Фінальну роботу рідні Володимира Ісакова оцінили схвально та позитивно. Зі слів Юрія Чайки, його дружина і донька особисто приїхали, аби оцінити мурал, а з сином, який живе закордоном, спілкувалися через відеозв'язок.
У межах проєкту «Люди міста» («People of the City») Юрій Чайка зображує на муралах відомих людей, що живуть чи мешкали у Луцьку. З його слів, станом на вересень створив 26 муралів у Луцьку, Житомирі, Шацьку та інших містах України. У найближчих планах Юрія Чайки — стінопис у Львові.
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