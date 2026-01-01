Ексгенпрокурор Кравченко переховується в Австрії, - ЗМІ

Руслан Кравченко, який не повернувся з відрядження, перебуває у столиці Австрії — у Відні.



Про це у своєму розслідуванні пише журналіст "Української правди" Михайло Ткач, передає



Що встановили журналісти



Уночі 14 вересня Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі під приводом відрядження на сесію ПАРЄ до Парижа. Того ж ранку на офіційних сторінках генпрокурора з'явилося відео із заявою про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.



Пізніше з'ясувалося, що в ПАРЄ не підтвердили участі Кравченка чи його представників у відповідному засіданні. Офіційна дата завершення відрядження — 18 вересня — минула, однак на роботу в Офіс генерального прокурора Кравченко не повернувся.



Ключовим доказом перебування Кравченка у Відні стали довідки з Центрального реєстру реєстрації місця проживання Австрії (Zentrales Melderegister, ZMR). Завдяки джерелам у політичних колах "Українській правді" вдалося отримати виписку з цього реєстру, де нещодавно з'явилися записи про реєстрацію Кравченка та його дружини Олександри Кравченко.



Можлива мотивація підозри Кривоносу



За інформацією УП, дружина Кравченка виїхала за кордон окремо, через Молдову, ще 12 вересня.



Журналісти звертають увагу на можливий підтекст дій ексгенпрокурора: підписавши підозру директору НАБУ напередодні власного зникнення, Кравченко тепер може стверджувати, що підозра, підготовлена антикорупціонерами вже проти нього самого, є нібито помстою за той крок.



Житло у Відні



Відповідно до даних довідок у подружжя вказане однакове поточне основне місце проживання (Aktueller Hauptwohnsitz) – Jordangasse 7/12 1010 Wien. Це будівля у самому історичному центрі Відня біля палацу.



"Але навіть у Відні, схоже, Кравченко вдався до порушень. Адже за адресою, вказаною у документі з австрійського реєстру, розташовується не місце проживання колишнього українського генпрокурора як цього вимагає закон... На такий крок Кравченко з дружиною могли піти для того, щоб приховати фактичне місце проживання у Відні. По-друге, реєстрація у Відні може свідчити, що Кравченко планує легалізуватись саме а австрійський столиці, яка, як відомо, не видає підозрюваних в Україні громадян", — пише "УП".



Зазначається, що квартира №12 у будинку на Jordangasse, 7 — не житло, а офіс компанії CS Corporate Services GmbH. На власному сайті фірма пропонує чотири послуги: доміциляцію, тобто юридичну адресу для австрійських ТОВ, секретарське обслуговування, управлінські послуги та продаж "полочних" компаній, уже зареєстрованих і готових до передачі новому власнику.



За цією ж адресою зареєстровані щонайменше ще два десятки юридичних осіб. Серед них є структури реальних міжнародних компаній, як-от Duracell Austria GmbH чи KPLER GmbH, але більшість – маловідомі: Numitor, Febania, Nobeka, Furninet, Code Panda IT Solutions та інші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній генеральний прокурор, який не повернувся з відрядження, перебуває у столиці Австрії — у Відні.Про це у своєму розслідуванні пише журналіст "Української правди", передає Цензор.НЕТ Уночі 14 вересня Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі під приводом відрядження на сесію ПАРЄ до Парижа. Того ж ранку на офіційних сторінках генпрокурора з'явилося відео із заявою про підписання підозри директору НАБУПізніше з'ясувалося, що в ПАРЄ не підтвердили участі Кравченка чи його представників у відповідному засіданні. Офіційна дата завершення відрядження — 18 вересня — минула, однак на роботу в Офіс генерального прокурора Кравченко не повернувся.Ключовим доказом перебування Кравченка у Відні стали довідки з Центрального реєстру реєстрації місця проживання Австрії (Zentrales Melderegister, ZMR). Завдяки джерелам у політичних колах "Українській правді" вдалося отримати виписку з цього реєстру, де нещодавно з'явилися записи про реєстрацію Кравченка та його дружини Олександри Кравченко.За інформацією УП, дружина Кравченка виїхала за кордон окремо, через Молдову, ще 12 вересня.Журналісти звертають увагу на можливий підтекст дій ексгенпрокурора: підписавши підозру директору НАБУ напередодні власного зникнення, Кравченко тепер може стверджувати, що підозра, підготовлена антикорупціонерами вже проти нього самого, є нібито помстою за той крок.Відповідно до даних довідок у подружжя вказане однакове поточне основне місце проживання (Aktueller Hauptwohnsitz) – Jordangasse 7/12 1010 Wien. Це будівля у самому історичному центрі Відня біля палацу."Але навіть у Відні, схоже, Кравченко вдався до порушень. Адже за адресою, вказаною у документі з австрійського реєстру, розташовується не місце проживання колишнього українського генпрокурора як цього вимагає закон... На такий крок Кравченко з дружиною могли піти для того, щоб приховати фактичне місце проживання у Відні. По-друге, реєстрація у Відні може свідчити, що Кравченко планує легалізуватись саме а австрійський столиці, яка, як відомо, не видає підозрюваних в Україні громадян", — пише "УП".Зазначається, що квартира №12 у будинку на Jordangasse, 7 — не житло, а офіс компанії CS Corporate Services GmbH. На власному сайті фірма пропонує чотири послуги: доміциляцію, тобто юридичну адресу для австрійських ТОВ, секретарське обслуговування, управлінські послуги та продаж "полочних" компаній, уже зареєстрованих і готових до передачі новому власнику.За цією ж адресою зареєстровані щонайменше ще два десятки юридичних осіб. Серед них є структури реальних міжнародних компаній, як-от Duracell Austria GmbH чи KPLER GmbH, але більшість – маловідомі: Numitor, Febania, Nobeka, Furninet, Code Panda IT Solutions та інші.

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