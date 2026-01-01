Автоцивілка безкоштовно: хто з військових і ветеранів може отримати компенсацію
Сьогодні, 11:15
Держава відшкодовує частині військовослужбовців та ветеранів витрати на автоцивілку. Фактично поліс для них може бути безкоштовним: 50% його вартості покриває страхова компанія у вигляді знижки, а решту половину компенсує держава.
Серед основних умов для отримання такої пільги — наявність посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.
Це посвідчення має бути в Дії, там же — верифікований ідентифікаційний код. Людина повинна бути повнолітньою та мати укладений договір із застосуванням ветеранської пільги. Не всі українські страхові компанії входять до цього переліку.
Якщо ви оформили автоцивілку на загальних умовах — вам нічого не компенсують.
Авто, яке ви страхуєте, не можна використовувати для перевезень або підприємницької діяльності. А сама машина повинна мати двигун об’ємом менше ніж 2500 см³, для електрокарів — двигун не більший за 100 кВт.
У Мінветеранів наголошують: компенсацію виплачують за одним страховим договором, укладеним у поточному році, а дані про нього мають бути внесені до відповідної бази даних.
Якщо, отримавши компенсацію, з власної вини потім людина спричиняє аварію — наступного року на пільгових умовах поліс вона не оформить.
Оформити компенсацію на автоцивілку можна онлайн — через Дію у розділі «Ветеран PRO».
Обравши послугу «Компенсація автоцивілки», потрібно внести та підтвердити необхідні дані. Після цього створюєте або обираєте Дія.Картку, перевіряєте актуальність банківського рахунка (IBAN) і чекаєте на результат обробки заяви.
Нагадаємо, на Мукачівщині для ветеранів війни та членів їхніх сімей запрацювала державна програма професійної адаптації. Її реалізацію розпочало Управління з питань ветеранської політики.
Учасники програми можуть безоплатно пройти за рахунок бюджетних коштів підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв.
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Серед основних умов для отримання такої пільги — наявність посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.
Це посвідчення має бути в Дії, там же — верифікований ідентифікаційний код. Людина повинна бути повнолітньою та мати укладений договір із застосуванням ветеранської пільги. Не всі українські страхові компанії входять до цього переліку.
Якщо ви оформили автоцивілку на загальних умовах — вам нічого не компенсують.
Авто, яке ви страхуєте, не можна використовувати для перевезень або підприємницької діяльності. А сама машина повинна мати двигун об’ємом менше ніж 2500 см³, для електрокарів — двигун не більший за 100 кВт.
У Мінветеранів наголошують: компенсацію виплачують за одним страховим договором, укладеним у поточному році, а дані про нього мають бути внесені до відповідної бази даних.
Якщо, отримавши компенсацію, з власної вини потім людина спричиняє аварію — наступного року на пільгових умовах поліс вона не оформить.
Як оформити компенсацію
Оформити компенсацію на автоцивілку можна онлайн — через Дію у розділі «Ветеран PRO».
Обравши послугу «Компенсація автоцивілки», потрібно внести та підтвердити необхідні дані. Після цього створюєте або обираєте Дія.Картку, перевіряєте актуальність банківського рахунка (IBAN) і чекаєте на результат обробки заяви.
Нагадаємо, на Мукачівщині для ветеранів війни та членів їхніх сімей запрацювала державна програма професійної адаптації. Її реалізацію розпочало Управління з питань ветеранської політики.
Учасники програми можуть безоплатно пройти за рахунок бюджетних коштів підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв.
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