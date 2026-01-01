Автоцивілка безкоштовно: хто з військових і ветеранів може отримати компенсацію

Як оформити компенсацію

Держава відшкодовує частині військовослужбовців та ветеранів витрати на автоцивілку. Фактично поліс для них може бути безкоштовним: 50% його вартості покриває страхова компанія у вигляді знижки, а решту половину компенсує держава.Серед основних умов для отримання такої пільги — наявність посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.Це посвідчення має бути в Дії, там же — верифікований ідентифікаційний код. Людина повинна бути повнолітньою та мати укладений договір із застосуванням ветеранської пільги. Не всі українські страхові компанії входять до цього переліку.Якщо ви оформили автоцивілку на загальних умовах — вам нічого не компенсують.Авто, яке ви страхуєте, не можна використовувати для перевезень або підприємницької діяльності. А сама машина повинна мати двигун об’ємом менше ніж 2500 см³, для електрокарів — двигун не більший за 100 кВт.У Мінветеранів наголошують: компенсацію виплачують за одним страховим договором, укладеним у поточному році, а дані про нього мають бути внесені до відповідної бази даних.Якщо, отримавши компенсацію, з власної вини потім людина спричиняє аварію — наступного року на пільгових умовах поліс вона не оформить.Оформити компенсацію на автоцивілку можна онлайн — через Дію у розділі «Ветеран PRO».Обравши послугу «Компенсація автоцивілки», потрібно внести та підтвердити необхідні дані. Після цього створюєте або обираєте Дія.Картку, перевіряєте актуальність банківського рахунка (IBAN) і чекаєте на результат обробки заяви.Нагадаємо, на Мукачівщині для ветеранів війни та членів їхніх сімей запрацювала державна програма професійної адаптації. Її реалізацію розпочало Управління з питань ветеранської політики.Учасники програми можуть безоплатно пройти за рахунок бюджетних коштів підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв.