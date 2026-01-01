«Росія доводить людей до голоду»: гуманітарна катастрофа в Олешках

Андрій Сибіга заявив, що росія унеможливлює життя цивільних українців в Олешках, розташованих на тимчасово окупованій території Херсонської області.



Про це він повідомив під час засідання Ради безпеки ООН, яке транслювало «Суспільне», пише



За його словами, жителі міста та громади залишилися без доступу до базових ресурсів, зокрема електроенергії, опалення, їжі та води. Сибіга наголосив, що росія доводить цивільних до голоду, та водночас не дозволяє їм залишити окуповані території, бо використовує їх як людські щити. Очільник МЗС розповів, що одна із мешканок Олешок — Аля — живе, харчуючись лише хлібом.



«Якщо ви запам’ятаєте лише одне з цієї зустрічі — запам’ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від росії відкрити гуманітарні коридори», — заявив Андрій Сибіга.



Він додав, що ситуація в Олешках — це «один із багатьох жахів», створених росією. Згідно з повідомленням міністра закордонних справ, російські війська здійснили понад 90 актів сексуально насилля проти українських цивільних і військових, постраждали й діти.



Сибіга також пригадав Голодомор у 1932-1933 роках, коли радянська вдала створила масовий штучний голод, від якого померли мільйони людей.



«Це була зброя москви тоді, і зараз — це зброя москви», — зазначив міністр закордонних справ.



Нагадаємо, 16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія тривалий час не підтверджує готовність провести гуманітарну місію з евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині.



Згодом Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала Папу Римського Лева XIV «використати всі можливості», аби врятувати мешканців від голоду.



Місто Олешки перебуває в гуманітарній блокаді та на межі

гуманітарної катастрофи. Востаннє постачання продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.



В Олешках і районі поблизу можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в «сірій зоні» поруч з лінією фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Українизаявив, що росія унеможливлює життя цивільних українців в Олешках, розташованих на тимчасово окупованій території Херсонської області.Про це він повідомив під час засідання Ради безпеки ООН, яке транслювало «Суспільне», пише Громадське За його словами, жителі міста та громади залишилися без доступу до базових ресурсів, зокрема електроенергії, опалення, їжі та води. Сибіга наголосив, що росія доводить цивільних до голоду, та водночас не дозволяє їм залишити окуповані території, бо використовує їх як людські щити. Очільник МЗС розповів, що одна із мешканок Олешок — Аля — живе, харчуючись лише хлібом.«Якщо ви запам’ятаєте лише одне з цієї зустрічі — запам’ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від росії відкрити гуманітарні коридори», — заявив Андрій Сибіга.Він додав, що ситуація в Олешках — це «один із багатьох жахів», створених росією. Згідно з повідомленням міністра закордонних справ, російські війська здійснили понад 90 актів сексуально насилля проти українських цивільних і військових, постраждали й діти.Сибіга також пригадав Голодомор у 1932-1933 роках, коли радянська вдала створила масовий штучний голод, від якого померли мільйони людей.«Це була зброя москви тоді, і зараз — це зброя москви», — зазначив міністр закордонних справ.Нагадаємо, 16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людинизаявив, що росія тривалий час не підтверджує готовність провести гуманітарну місію з евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині.Згодом Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала Папу Римського Лева XIV «використати всі можливості», аби врятувати мешканців від голоду.Місто Олешки перебуває в гуманітарній блокаді та на межігуманітарної катастрофи. Востаннє постачання продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.В Олешках і районі поблизу можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в «сірій зоні» поруч з лінією фронту.

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