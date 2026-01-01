Чому звільнили очільницю мунварти Сиротинську і при чому тут стеження за людьми. ВІДЕО

Юлії Чіпак (Сиротинської) Департамент муніципальної варти Луцької міської ради перетворилася на надто автономну структуру і в цьому - одна з причин її звільнення - вважає депутат Луцької міської ради від партії «Слуга Народу» Максим Воскресенський.



Про це він говорив на подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».



Нагадаємо, 13 серпня у Луцьку



Депутат Луцької міської ради Максим Воскресенський вважає, що проблему варто розглядати ширше. За його словами, за роки керівництва Сиротинської муніципальна варта перетворилася на надто автономну структуру:



«Це став такий окремий острів, який з кожним роком отримував усе більше влади, а звітності ставало все менше і менше». Депутат стверджує, що навіть у міськраді, на його думку, бракувало людей, які повністю розуміли б, скільки коштів витрачалося на програмне забезпечення, що саме розроблялося і з ким укладалися відповідні договори.



Особливо важливим це стає через те, що саме департамент муніципальної варти є розпорядником та адміністратором системи «Безпечне місто Луцьк» - каже обранець.



Програма передбачає створення інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики, встановлення 1120 нових камер і доступ міської влади та правоохоронців до інформації з них.



Воскресенський наголошує, що система потрібна місту і справді допомагає у питаннях безпеки, однак технічно це надзвичайно потужний інструмент контролю.



«Камери розпізнають номери. Можна зробити звіт, де автомобіль був, куди їхав, біля якого будинку зупинявся. І коли ми говоримо про це, то це тотальний засіб контролю за людьми. Насправді його основна мета – безпека, ми це розуміємо. Але в цьому є інша сторона медалі», – каже депутат.



Саме тому, вважає Воскресенський, у системі має бути максимально прозорий контроль доступу до даних. «Ми маємо розуміти, хто з яких камер брав записи. Щоб це підписувалося цифровим підписом. Чому ви скачували записи з цієї камери? Для чого спеціаліст скачував записи три дні підряд? Яка причина, що ти брав ці дані? Де ці дані і на що ти їх записував? Це настільки сильний інструмент», – пояснює він.



На думку Воскресенського, керівник структури, яка контролює настільки великий масив інформації, повинен мати повну довіру й бути максимально відкритим. На запитання, чи була така довіра до Сиротинської, депутат відповів: «Об’єктивно – ні».



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З МАКСИМОМ ВОСКРЕСЕНСЬКИМ:







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