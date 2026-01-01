Пішов по гриби - і не повернувся: на Волині зник безвісти пенсіонер





Про це



Оперативники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Кощія Володимира Ростиславовича, 22 травня 1959 року народження, жителя с. Берестяне, Луцького району, Волинської області.



Чоловік близько 10 години 23 вересня 2026 року пішов до лісу по гриби та не повернувся.



При собі мав рюкзак коричневого кольору.



Був одягнений: у куртку чорного кольору, шапку в’язану білого кольору, штани зеленого кольору.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 978 6838 або на лінію 102", - зазначають у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пішов у ліс та не повернувся: на Волині поліцейські розшукують безвісти зниклого пенсіонера.Про це повідомили у відділі комунікації поліції Волинської області.Оперативники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого, 22 травня 1959 року народження, жителя с. Берестяне, Луцького району, Волинської області.Чоловік близько 10 години 23 вересня 2026 року пішов до лісу по гриби та не повернувся.При собі мав рюкзак коричневого кольору.у куртку чорного кольору, шапку в’язану білого кольору, штани зеленого кольору."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 978 6838 або на лінію 102", - зазначають у поліції.

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