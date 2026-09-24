У Польщі українець напав з ножем на п'ятьох людей в монастирі: загинув священник





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За словами офіцерки пресслужби Повітового комендантства поліції у місті Ярослав Анни Длугош, в результаті нападу, який стався в четвер близько 9.30 за місцевим часом, постраждали троє священників та одна жінка. Згодом в поліції повідомили, що один священник загинув.



Наразі 31-річний нападник перебуває під вартою поліції. Слідчі з'ясовують обставини події.



Мер Ярославі Марцін Назаревич повідомив Interia, що "наразі кризовий штаб поінформував школи, установи та парафії про те, що такий інцидент мав місце". До зазначених установ звернулися з закликом "приділяти більше уваги тому, хто заходить до будівель".



1 серпня 2026 року у Вроцлаві українець напав на польку з ножем. 30-річна полька потрапила до лікарні у важкому стані. За версією правоохоронців, нападник простежив за жертвою в будівлю, напав на неї на сходах і здійснив спробу втечі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польська поліція повідомила про напад з ножем 31-річного громадянин України на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в місті Ярослав (Підкарпатське воєводство).Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на polsatnews.pl.За словами офіцерки пресслужби Повітового комендантства поліції у місті Ярослав, в результаті нападу, який стався в четвер близько 9.30 за місцевим часом, постраждали троє священників та одна жінка. Згодом в поліції повідомили, що один священник загинув.Наразі 31-річний нападник перебуває під вартою поліції. Слідчі з'ясовують обставини події.Мер Ярославіповідомив Interia, що "наразі кризовий штаб поінформував школи, установи та парафії про те, що такий інцидент мав місце". До зазначених установ звернулися з закликом "приділяти більше уваги тому, хто заходить до будівель".1 серпня 2026 року у Вроцлаві українець напав на польку з ножем. 30-річна полька потрапила до лікарні у важкому стані. За версією правоохоронців, нападник простежив за жертвою в будівлю, напав на неї на сходах і здійснив спробу втечі.

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