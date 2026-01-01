Польща евакуювала людей із двох прикордонних пунктів попуску з Волинню через російський обстріл
Сьогодні, 15:36
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про евакуацію людей із пунктів пропуску Дорогуськ і Грубешув (Зосін – ред.) через ракетний обстріл Росією території України.
Про це глава польського уряду заявив під час спільної пресконференції у Варшаві з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим, передає кореспондент Укрінформу.
«Не вперше так трапляється, що коли я розмовляю у Варшаві з нашими партнерами і говорю про агресивні дії Росії і якою проблемою це є для Польщі - в той же момент росіяни це підтверджують. Щойно як ми розмовляли (з Радевим – ред.) знову атаковано Україну поблизу польського кордону. І знову ми мусили евакуйовувати прикордонні пункти у Грубешові (Зосін – ред.) і Дорогуську», - повідомив Туск.
Він зазначив, що такого роду ситуації підкреслюють необхідність тісної співпраці з Україною і попередження Європи про складні часи.
«Потрібно добре підготуватися на найближчі тижні і місяці: осінь і зима можуть бути дійсно критичними», - підкреслив Туск.
Він зазначив, що між Польщею і Болгарією є різниці у поглядах, але Варшаву і Софію об'єднує бажання, щоб ця війна швидко завершилася, «але не на умовах агресора, а справедливих умовах, аби мир був тривалим».
«На цей момент навіть у найменшій мірі немає доброї волі щодо цього з боку президента Путіна і Москви», - констатував Туск.
Глава польського уряду зазначив, що у Польщі трапляються «дивні події», звертаючи увагу на учорашню пожежу на наземній станції Starlink у Мазовецькому воєводстві. Він звернув увагу, що ця ситуація «виглядає дуже погано», зауваживши при цьому, що немає ще 100-відсоткової певності щодо того, чи це був акт саботажу.
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Про це глава польського уряду заявив під час спільної пресконференції у Варшаві з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим, передає кореспондент Укрінформу.
«Не вперше так трапляється, що коли я розмовляю у Варшаві з нашими партнерами і говорю про агресивні дії Росії і якою проблемою це є для Польщі - в той же момент росіяни це підтверджують. Щойно як ми розмовляли (з Радевим – ред.) знову атаковано Україну поблизу польського кордону. І знову ми мусили евакуйовувати прикордонні пункти у Грубешові (Зосін – ред.) і Дорогуську», - повідомив Туск.
Він зазначив, що такого роду ситуації підкреслюють необхідність тісної співпраці з Україною і попередження Європи про складні часи.
«Потрібно добре підготуватися на найближчі тижні і місяці: осінь і зима можуть бути дійсно критичними», - підкреслив Туск.
Він зазначив, що між Польщею і Болгарією є різниці у поглядах, але Варшаву і Софію об'єднує бажання, щоб ця війна швидко завершилася, «але не на умовах агресора, а справедливих умовах, аби мир був тривалим».
«На цей момент навіть у найменшій мірі немає доброї волі щодо цього з боку президента Путіна і Москви», - констатував Туск.
Глава польського уряду зазначив, що у Польщі трапляються «дивні події», звертаючи увагу на учорашню пожежу на наземній станції Starlink у Мазовецькому воєводстві. Він звернув увагу, що ця ситуація «виглядає дуже погано», зауваживши при цьому, що немає ще 100-відсоткової певності щодо того, чи це був акт саботажу.
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