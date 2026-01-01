У Луцьку зустрінуть Героя Павла Літвіна, який понад чотири роки перебував у російському полоні

Павла Літвіна, який після 50 місяців російського полону повернувся в Україну.



Про це



У п’ятницю, 25 вересня, у Луцьку відбудеться зустріч Павла Літвіна — військовослужбовця, який після 50 місяців російського полону повернувся в Україну.



Зустріч відбудеться на Театральному майдані, біля інформаційного фотостенду «Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо», який упродовж тривалого часу нагадує про українців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.



Павло Літвін — уродженець села Гірка Полонка Волинської області. З дитинства займався спортом, приділяв багато уваги фізичній підготовці та прагнув пов’язати своє життя із військовою службою.



У 2014 році після закінчення дев’яти класів Гіркополонківської школи Павло переїхав до Одеси, де навчався у Військово-морському ліцеї імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного. Згодом вступив до Військової академії в Одесі, де здобув військову освіту за напрямом, пов’язаним із морською піхотою.



Під час навчання Павло брав участь у міжнародних військових навчаннях «Сі Бриз-2019», а також у британській навчальній місії Operation Orbital.



У 2020 році розпочав офіцерську службу в Бердянській військовій частині А1965. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павло був на передовій.



У лютому 2022 року він отримав наказ вирушити на допомогу обороні Маріуполя. Разом із побратимами захищав місто в надзвичайно складних умовах. За мужність та виконання бойового завдання Павлу присвоїли звання старшого лейтенанта.



У квітні 2022 року під час оборони Маріуполя військовослужбовець потрапив у російський полон.



Наступні 50 місяців Павло провів у неволі. Його утримували в російських місцях несвободи, зокрема в Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії.



Увесь цей час його рідні чекали на повернення Павла додому.



«Для нашої родини цей день став днем, на який ми чекали понад чотири роки. За цей час змінилося дуже багато. Але незмінним залишалося одне — ми чекали його повернення. Ми вірили, молилися, шукали будь-яку інформацію, підтримували одне одного і ніколи не дозволяли собі поставити крапку в очікуванні», — розповідають рідні Павла.



26 червня 2026 року, після 50 місяців полону, Павло Літвін повернувся в Україну.



«Павло повернувся додому. Повернувся до своєї родини, до своєї Волині, до України. Попереду в нього — відновлення, реабілітація і нове життя після пережитого. Але для нас найважливіше вже сталося: наш Павло живий. Він удома», — зазначають близькі воїна.



Тепер Павло проходить відновлення після пережитого та поступово повертається до життя на волі.



Початок — 15:00



Місце — Театральний майдан Луцька, площа біля інформаційного фотостенду «Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку зустрінуть воїна, який після 50 місяців російського полону повернувся в Україну.Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.У п’ятницю, 25 вересня, у Луцьку відбудеться зустріч Павла Літвіна — військовослужбовця, який після 50 місяців російського полону повернувся в Україну.Зустріч відбудеться на Театральному майдані, біля інформаційного фотостенду «Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо», який упродовж тривалого часу нагадує про українців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.Павло Літвін — уродженець села Гірка Полонка Волинської області. З дитинства займався спортом, приділяв багато уваги фізичній підготовці та прагнув пов’язати своє життя із військовою службою.У 2014 році після закінчення дев’яти класів Гіркополонківської школи Павло переїхав до Одеси, де навчався у Військово-морському ліцеї імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного. Згодом вступив до Військової академії в Одесі, де здобув військову освіту за напрямом, пов’язаним із морською піхотою.Під час навчання Павло брав участь у міжнародних військових навчаннях «Сі Бриз-2019», а також у британській навчальній місії Operation Orbital.У 2020 році розпочав офіцерську службу в Бердянській військовій частині А1965. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павло був на передовій.У лютому 2022 року він отримав наказ вирушити на допомогу обороні Маріуполя. Разом із побратимами захищав місто в надзвичайно складних умовах. За мужність та виконання бойового завдання Павлу присвоїли звання старшого лейтенанта.У квітні 2022 року під час оборони Маріуполя військовослужбовець потрапив у російський полон.Наступні 50 місяців Павло провів у неволі. Його утримували в російських місцях несвободи, зокрема в Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії.Увесь цей час його рідні чекали на повернення Павла додому.«Для нашої родини цей день став днем, на який ми чекали понад чотири роки. За цей час змінилося дуже багато. Але незмінним залишалося одне — ми чекали його повернення. Ми вірили, молилися, шукали будь-яку інформацію, підтримували одне одного і ніколи не дозволяли собі поставити крапку в очікуванні», — розповідають рідні Павла.26 червня 2026 року, після 50 місяців полону, Павло Літвін повернувся в Україну.«Павло повернувся додому. Повернувся до своєї родини, до своєї Волині, до України. Попереду в нього — відновлення, реабілітація і нове життя після пережитого. Але для нас найважливіше вже сталося: наш Павло живий. Він удома», — зазначають близькі воїна.Тепер Павло проходить відновлення після пережитого та поступово повертається до життя на волі.— 15:00— Театральний майдан Луцька, площа біля інформаційного фотостенду «Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо».

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