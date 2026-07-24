Звільнена директорка муніципальної варти Луцька намагається через суд поновитися на посаді

Юлія Чіпак звернулася до суду з позовом про поновлення на посаді. Проте суд залишив позовну заяву без руху, адже позивачка не сплатила судовий збір та припустилася низки процесуальних помилок під час подання заяви.



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Розпорядження про звільнення Юлії Чіпак в. о. міського голови Луцька Андрій Разумовський підписав у серпні 2026 року. Підставою для звільнення стали дві догани (від 24.07.2026 р. та 12.08.2026 р.), а також акт службового розслідування від 31.07.2026 р. З 18 вересня департамент муніципальної варти очолив Андрій Маринюк.



Юлія Чіпак звернулася до суду з позовом до Луцької міської ради про визнання незаконними та скасування доган і вимогою про поновлення на посаді. Також вона хоче стягнути 47 тисяч гривень середнього заробітку за час вимушеного прогулу.



Проте суддя Волинського окружного адміністративного суду Жанна Каленюк залишила позовну заяву без руху. Підставою стало те, що попри свою фаховість, Юлія Чіпак не сплатила 3993 гривень судового збору. Також вона не надала письмового підтвердження про те, що не подавала іншого позову до цього ж відповідача щодо аналогічного предмета позову та з тих же мотивів.



Окрім цього, суд звернув увагу, що позивачка не надала доказів поважності причини пропуску терміну подання позовної заяви щодо поновлення на посаді та не уточнила характер вимоги про зобов'язання відповідача спростувати інформацію про звільнення, яку було поширено на сайті Луцької міської ради. На усунення недоліків позовної заяви та сплату судового збору Юлія Чіпак має 10 днів, після чого суд розгляне її повторно.



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Нагадаємо, у 2016 році Юлії Чіпак (на той час – Сиротинській, – ВН) відтермінували надання чергового рангу чиновника. Адже перебуваючи на навчанні в Національній академії держуправління, вона фактично відпочивала за кордоном.



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