На Дніпропетровщині в ДТП загинув морпіх з Волині Павло Коломійчук
Сьогодні, 22:46
На Дніпропетровщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув головний сержант, морпіх з Волині Павло Коломійчук.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Павло Коломійчук загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області у понеділок, 20 вересня.
"25 вересня, у Ковелі відбудеться прощання з Павлом Коломійчуком — старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А4935, воїном-морським піхотинцем", - йдеться у дописі на сторінці міськради.
Прощання з воїном відбудеться за таким порядком:
13:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
14:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Павло більшу частину життя прожив в інших містах, однак свій останній спочинок знайде у Ковелі — місті, звідки родом його дружина.
Поховають Павла Коломійчука на Алеї Героїв міського кладовища.
25 вересня у Ковельській громаді оголошено Днем жалоби.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Павло Коломійчук загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області у понеділок, 20 вересня.
"25 вересня, у Ковелі відбудеться прощання з Павлом Коломійчуком — старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А4935, воїном-морським піхотинцем", - йдеться у дописі на сторінці міськради.
Прощання з воїном відбудеться за таким порядком:
13:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
14:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Павло більшу частину життя прожив в інших містах, однак свій останній спочинок знайде у Ковелі — місті, звідки родом його дружина.
Поховають Павла Коломійчука на Алеї Героїв міського кладовища.
25 вересня у Ковельській громаді оголошено Днем жалоби.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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