На Дніпропетровщині в ДТП загинув морпіх з Волині Павло Коломійчук

На Дніпропетровщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув головний сержант, морпіх з ВолиніПро це повідомили у Ковельській міській раді.Павло Коломійчук загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області у понеділок, 20 вересня."25 вересня, у Ковелі відбудеться прощання з Павлом Коломійчуком — старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А4935, воїном-морським піхотинцем", - йдеться у дописі на сторінці міськради.13:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;14:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Павло більшу частину життя прожив в інших містах, однак свій останній спочинок знайде у Ковелі — місті, звідки родом його дружина.Поховають Павла Коломійчука на Алеї Героїв міського кладовища.25 вересня у Ковельській громаді оголошено Днем жалоби.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.