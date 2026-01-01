На Дніпропетровщині в ДТП загинув морпіх з Волині Павло Коломійчук

На Дніпропетровщині в ДТП загинув морпіх з Волині Павло Коломійчук
На Дніпропетровщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув головний сержант, морпіх з Волині Павло Коломійчук.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

Павло Коломійчук загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області у понеділок, 20 вересня.

"25 вересня, у Ковелі відбудеться прощання з Павлом Коломійчуком — старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А4935, воїном-морським піхотинцем", - йдеться у дописі на сторінці міськради.

Прощання з воїном відбудеться за таким порядком:
13:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
14:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Павло більшу частину життя прожив в інших містах, однак свій останній спочинок знайде у Ковелі — місті, звідки родом його дружина.

Поховають Павла Коломійчука на Алеї Героїв міського кладовища.
25 вересня у Ковельській громаді оголошено Днем жалоби.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, загибель, ДТП, Павло Коломійчук, Дніпропетровщина, воїн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна домовилася про новий пакет ракет для ЗРК Patriot
Сьогодні, 23:19
На Дніпропетровщині в ДТП загинув морпіх з Волині Павло Коломійчук
Сьогодні, 22:46
Волинський веслувальник представлятиме Україну на Суперкубку в Китаї
Сьогодні, 22:38
«Я жодного дня не пошкодував»: луцький бізнесмен пояснив, чому продав «Галю Балувану»
Сьогодні, 22:10
У Луцьку скоригували графіки руху тролейбусів №15 та №15А
Сьогодні, 21:57
Медіа
відео
1/8