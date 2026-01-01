На Волині в нацпарку висадили дуби на Алеї Героїв. ФОТО

На Волині в нацпарку висадили дуби на Алеї Героїв. ФОТО
На території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», в урочищі Шелюга поблизу села Кульчин ветерани війни та члени родин полеглих захисників із територіальних громад Луцького району висадили дуби на Алеї Героїв.

Всього висадили 25 дубів, розповів начальник відділу збереження та відтворення природних екосистем нацарку «Цуманська пуща» Богдан Громик, - пише Суспільному.

Алея Героїв та рекреаційна локація розташовані безпосередньо на екологічній стежці «Сосновий бір», яка проходить територією Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».
На Волині в нацпарку висадили дуби на Алеї Героїв. ФОТО

Перед початком зустрічі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих Захисників.
На Волині в нацпарку висадили дуби на Алеї Героїв. ФОТО

У висадці взяли участь представники Ради ветеранів війни Луцького району, фахівці із супроводу ветеранів, військовослужбовці та працівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».
На Волині в нацпарку висадили дуби на Алеї Героїв. ФОТО

Алею Героїв було започатковано 16 квітня 2025 року. Тоді родини полеглих Героїв та волонтери висадили перші 400 дерев. Сьогодні алея продовжує зростати.

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Теги: Волинь, Алея Героїв, Ківерцівщина, пам'ять
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