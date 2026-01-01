Громада з Волині закупила партію STARLINK для воїнів-земляків

Громада з Волині закупила партію STARLINK для воїнів-земляків
Рівненська громада закупила та передала на фронт партію терміналів STARLINK для 7 корпусу Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє голова Рівненської громади Юрій Фіньковський.

За словами очільника громади, на запит земляків за кошти місцевого бюджету закупили і передаємо термінали супутникового зв'язку для одного із бойових підрозділів 7 корпусу десантно-штурмових військ, який сьогодні на Запоріжжі.

"Дякую платникам податків, бізнесу, депутатському корпусу за можливість допомагати Силам безпеки і оборони України! Працюємо далі! Разом Переможемо!" - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, війна, допомога, ДШВ, Рівненська громада
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