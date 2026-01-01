Судили за незаконне збагачення: на Волині сільський голова за рішенням суду повернувся на роботу

Юрій Семенюк 24 вересня повернувся на роботу. До цього він рік і 9 місяців був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків за рішенням суду. Його підозрюють у незаконному збагаченні.



Про те, що Юрій Семенюк повернувся на роботу він підтвердив у телефонному коментарі



Він розповів, що його повернули на роботу за рішенням суду.



«Ну де таке буває, щоб відсторонювали на рік і 9 місяців? Знаєте, до мене вже ходять і кажуть: "Давайте ви свою вину визнаєте?" А я кажу: "Ні, тільки виправдальний. Я доведу, що я чоловік порядочний», — сказав Юрій Семенюк.



У телефонній розмові сільський голова зазначив, що вважає себе невинуватим у незаконнному збагаченні, яке йому інкримінують. «Я ходжу в суд, як на роботу», — заявив він і додав, що кримінальну справу проти себе вважає «замовленням ворогів».



У чому обвинувачують Юрія Семенюка



20 грудня 2024 року Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомив про оголошення підозри Підгайцівському сільському голові Юрію Семенюку. Йому інкримінували незаконне збагачення.



За даними слідства посадовець за чотири роки купив нерухомість та автівки, вартість яких становить майже 55 мільйонів гривень. При цьому офіційні доходи його та його родини за цей період становили 16,7 мільйона гривень.



Юрія Семенюка відсторонили від роботи, обмежили в пересуванні та оголосили заставу у сумі 2 мільони гривень. У липні 2025 року обвинувальний акт щодо Підгайцівського сільського голови Юрія Семенюка скерували до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підгайцівський сільський голова24 вересня повернувся на роботу. До цього він рік і 9 місяців був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків за рішенням суду. Його підозрюють у незаконному збагаченні.Про те, що Юрій Семенюк повернувся на роботу він підтвердив у телефонному коментарі Суспільному Він розповів, що його повернули на роботу за рішенням суду.«Ну де таке буває, щоб відсторонювали на рік і 9 місяців? Знаєте, до мене вже ходять і кажуть: "Давайте ви свою вину визнаєте?" А я кажу: "Ні, тільки виправдальний. Я доведу, що я чоловік порядочний», — сказав Юрій Семенюк.У телефонній розмові сільський голова зазначив, що вважає себе невинуватим у незаконнному збагаченні, яке йому інкримінують. «Я ходжу в суд, як на роботу», — заявив він і додав, що кримінальну справу проти себе вважає «замовленням ворогів».20 грудня 2024 року Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомив про оголошення підозри Підгайцівському сільському голові Юрію Семенюку. Йому інкримінували незаконне збагачення.За даними слідства посадовець за чотири роки купив нерухомість та автівки, вартість яких становить майже 55 мільйонів гривень. При цьому офіційні доходи його та його родини за цей період становили 16,7 мільйона гривень.Юрія Семенюка відсторонили від роботи, обмежили в пересуванні та оголосили заставу у сумі 2 мільони гривень. У липні 2025 року обвинувальний акт щодо Підгайцівського сільського голови Юрія Семенюка скерували до суду.

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