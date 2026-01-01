Хто з чоловіків може виїхати за кордон 2026 року: перелік категорій та документів





Хто з чоловіків може виїхати за кордон 2026 року, які підстави дають право на перетин кордону та які документи варто підготувати перед поїздкою пише



Чи можуть чоловіки виїжджати за кордон 2026 року



Ключові правила перетинання державного кордону громадянами України встановлені постановою Кабінету Міністрів №57. Станом на вересень 2026 року документ діє в оновленій редакції.



Головна новина для молодих чоловіків: обмеження на виїзд під час воєнного стану не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно, за винятком окремих посадовців, для яких встановлені спеціальні правила.



Для перетину кордону чоловікам цієї вікової категорії необхідно мати:



паспортний документ, який дає право на виїзд за кордон;



військово-обліковий документ, зокрема він може бути в електронній формі.



Військово-обліковий документ потрібно пред’явити на вимогу представника Державної прикордонної служби.



А що з чоловіками від 23 до 60 років



Для військовозобов’язаних чоловіків, на яких поширюються обмеження воєнного стану, самого бажання поїхати за кордон недостатньо. Необхідна передбачена законодавством підстава для перетину кордону.



Водночас важливо не плутати два поняття — право на відстрочку від мобілізації та право на виїзд за кордон. Наявність відстрочки сама по собі не в кожній ситуації автоматично означає можливість перетнути кордон. Підстава має відповідати чинним Правилам перетинання державного кордону.



Перевіряти свою конкретну ситуацію варто за актуальною редакцією постанови Кабміну №57.



Військово-обліковий документ на кордоні



Для чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ залишається одним із ключових документів під час перевірки на кордоні.



Він може бути як паперовим, так і електронним. Прикордонники мають можливість перевіряти відповідні відомості в державних реєстрах.



Для частини військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, право на перетин кордону пов’язане з наявністю відповідної інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або у дійсному військово-обліковому документі в електронній формі.



Тому перед поїздкою важливо перевірити не лише наявність документів, а й актуальність відомостей у них.



Хто з чоловіків може мати право на виїзд за кордон



Чинні Правила передбачають низку підстав та спеціальних випадків, за яких чоловіки, на яких загалом поширюються обмеження, можуть перетинати державний кордон.



Серед них — окремі військовозобов’язані, які не підлягають призову під час мобілізації, особи з інвалідністю, визначені категорії батьків, особи, які здійснюють супровід людей з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду, а також інші категорії, прямо передбачені Правилами.



Розглянемо найпоширеніші ситуації.



Батьки трьох і більше дітей



Однією з підстав, передбачених законодавством про мобілізацію, є утримання чоловіком трьох і більше дітей віком до 18 років.



Однак вирішальне значення має не лише сам факт батьківства. Законодавство враховує саме утримання дітей, тому в окремих ситуаціях можуть знадобитися документи, які це підтверджують.



Перед поїздкою доцільно перевірити, чи відображена відповідна підстава у військово-облікових даних, та підготувати документи, які підтверджують сімейні обставини.



Батьки, які самостійно виховують дитину



Окремі правила передбачені й для чоловіків, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років.



У такому разі недостатньо лише свідоцтва про народження дитини. Залежно від обставин право може підтверджуватися документами про смерть другого з батьків, рішенням суду, документами щодо батьківських прав або іншими передбаченими законом документами.



Тому саме в цій категорії особливо важливо заздалегідь звірити комплект документів із чинними Правилами.



Чоловіки з інвалідністю



Особи з інвалідністю належать до категорій, для яких законодавством передбачена можливість перетину державного кордону за наявності належного підтвердження статусу.



Прикордонникам необхідно надати документи, передбачені чинними Правилами. Це можуть бути, залежно від конкретної ситуації, посвідчення або інший документ, що підтверджує відповідний статус та право на пільги чи соціальні виплати.



Водночас перед поїздкою потрібно перевіряти саме актуальний перелік документів, оскільки вимоги законодавства протягом воєнного стану неодноразово змінювалися.



Супровід людини з інвалідністю або особи, яка потребує догляду

Правила передбачають можливість перетину кордону для визначених категорій осіб, які супроводжують людей з інвалідністю або громадян, що потребують постійного догляду.



Але тут діє важливий нюанс: право на виїзд залежить від того, кого саме супроводжує чоловік, ступеня споріднення, статусу людини, яка потребує допомоги, та документів, що підтверджують підставу для супроводу.



Тому універсального набору документів для всіх випадків немає.



Заброньовані працівники: чи можна виїхати за кордон



Бронювання дає військовозобов’язаному відстрочку від призову під час мобілізації. 2026 року інформація про надану відстрочку внаслідок бронювання відображається у військово-обліковому документі в електронній формі.



Проте бронювання та право на перетин державного кордону — не тотожні поняття. Можливість виїзду визначається Правилами перетинання кордону та обставинами конкретної поїздки.



Наприклад, для певних посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування діють окремі обмеження: вони можуть перетинати кордон на спеціально визначених Правилами підставах, зокрема у зв’язку зі службовим відрядженням.



Актуальний порядок бронювання можна перевірити в постанові Кабміну №76.



Державні службовці та посадовці



Для частини представників органів державної влади та місцевого самоврядування встановлений спеціальний режим перетину кордону.



2026 року Кабмін додатково змінив положення пункту 2-14 Правил. Тому перед закордонною поїздкою посадовцям варто окремо перевіряти, чи поширюється на них відповідне обмеження та які документи необхідні.



Це стосується і чоловіків віком 18–22 роки: загальне послаблення для цієї вікової групи не скасовує спеціальних обмежень для осіб, які обіймають визначені державні посади.



Військовослужбовці



Для військовослужбовців діє окремий порядок. Перетин кордону можливий не за загальними правилами для цивільних військовозобов’язаних, а за наявності відповідних рішень і документів.



Зокрема, законодавство передбачає виїзд у визначених випадках, пов’язаних із виконанням службових завдань, навчанням, лікуванням або реабілітацією за кордоном.



Тому військовослужбовцю слід орієнтуватися насамперед на документи, оформлені його військовою частиною та відповідними уповноваженими органами.



Чи можна виїхати за кордон із відстрочкою



Це одне з найпоширеніших запитань, але відповідь залежить від підстави, за якою оформлена відстрочка.



Відстрочка від мобілізації означає, що військовозобов’язаний за визначених законом умов не підлягає призову протягом відповідного періоду. Але правила перетину державного кордону регулюються окремими нормами.



Від листопада 2025 року для частини військовозобов’язаних правила були оновлені: підтвердження відповідного статусу може здійснюватися через інформацію в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або через військово-обліковий документ в електронній формі.



Отже, перед поїздкою потрібно перевірити дві речі: чи дає конкретна підстава право на перетин кордону та чи правильно ця інформація відображена в реєстрі й військово-обліковому документі.



Чому наявність документів ще не гарантує перетин кордону

Навіть якщо чоловік належить до категорії, яка має законні підстави для виїзду, документи перевіряються безпосередньо під час прикордонного контролю.



Проблема може виникнути, наприклад, якщо:



немає необхідного військово-облікового документа;



дані в документах та державних реєстрах не узгоджуються;



відсутній документ, який підтверджує конкретну підставу для виїзду;



щодо людини існує встановлене законом тимчасове обмеження на виїзд;



документи втратили чинність.



Саме тому перевіряти свою ситуацію краще не в день поїздки, а завчасно.



2026 року з’явилася ще одна можливість перевірки



Від травня 2026 року Державна прикордонна служба запустила онлайн-сервіс «Особистий кабінет», через який громадяни можуть перевірити в реальному часі наявність окремих тимчасових обмежень на виїзд за кордон.



Важливе уточнення: сервіс показує не всі можливі причини відмови в перетині кордону, а заборони, накладені на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби.



Що перевірити перед поїздкою за кордон



Якщо чоловік планує виїзд з України 2026 року, документи краще перевірити заздалегідь.



Насамперед варто переконатися, що закордонний паспорт чинний, військово-обліковий документ сформований та містить актуальну інформацію, а підстава для перетину кордону відповідає чинним Правилам.



Якщо виїзд пов’язаний із сімейними обставинами, інвалідністю, доглядом, супроводом, бронюванням або іншою спеціальною підставою, потрібно окремо перевірити перелік підтверджувальних документів.



Головне про виїзд чоловіків за кордон 2026 року

2026 року вже не можна говорити про єдину заборону на виїзд для всіх чоловіків призовного віку. Правила залежать від віку, військово-облікового статусу, посади та конкретної законної підстави.



Чоловіки 18–22 років включно за загальним правилом можуть виїжджати з України під час воєнного стану, маючи паспорт і військово-обліковий документ. Для окремих посадовців передбачені винятки.



Для інших військовозобов’язаних чоловіків вирішальними залишаються передбачена законодавством підстава для перетину кордону та документи, що її підтверджують.



Оскільки Кабінет Міністрів продовжує вносити зміни до правил, перед кожною поїздкою варто перевіряти чинну редакцію постанови №57 на сайті Верховної Ради України, а не покладатися на старі публікації чи переліки документів у соцмережах.



Матеріал носить інформаційний характер. Вимоги до документів залежать від конкретної підстави для перетину кордону та можуть змінюватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одна з найпомітніших змін стосується молодих українців: чоловіки віком від 18 до 22 років включно тепер можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану. Водночас для чоловіків старшого віку продовжують діяти обмеження та визначені законодавством винятки.Хто з чоловіків може виїхати за кордон 2026 року, які підстави дають право на перетин кордону та які документи варто підготувати перед поїздкою пише ТСН Ключові правила перетинання державного кордону громадянами України встановлені постановою Кабінету Міністрів №57. Станом на вересень 2026 року документ діє в оновленій редакції.Головна новина для молодих чоловіків: обмеження на виїзд під час воєнного стану не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно, за винятком окремих посадовців, для яких встановлені спеціальні правила.Для перетину кордону чоловікам цієї вікової категорії необхідно мати:паспортний документ, який дає право на виїзд за кордон;військово-обліковий документ, зокрема він може бути в електронній формі.Військово-обліковий документ потрібно пред’явити на вимогу представника Державної прикордонної служби.Для військовозобов’язаних чоловіків, на яких поширюються обмеження воєнного стану, самого бажання поїхати за кордон недостатньо. Необхідна передбачена законодавством підстава для перетину кордону.Водночас важливо не плутати два поняття — право на відстрочку від мобілізації та право на виїзд за кордон. Наявність відстрочки сама по собі не в кожній ситуації автоматично означає можливість перетнути кордон. Підстава має відповідати чинним Правилам перетинання державного кордону.Перевіряти свою конкретну ситуацію варто за актуальною редакцією постанови Кабміну №57.Для чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ залишається одним із ключових документів під час перевірки на кордоні.Він може бути як паперовим, так і електронним. Прикордонники мають можливість перевіряти відповідні відомості в державних реєстрах.Для частини військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, право на перетин кордону пов’язане з наявністю відповідної інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або у дійсному військово-обліковому документі в електронній формі.Тому перед поїздкою важливо перевірити не лише наявність документів, а й актуальність відомостей у них.Чинні Правила передбачають низку підстав та спеціальних випадків, за яких чоловіки, на яких загалом поширюються обмеження, можуть перетинати державний кордон.Серед них — окремі військовозобов’язані, які не підлягають призову під час мобілізації, особи з інвалідністю, визначені категорії батьків, особи, які здійснюють супровід людей з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду, а також інші категорії, прямо передбачені Правилами.Розглянемо найпоширеніші ситуації.Однією з підстав, передбачених законодавством про мобілізацію, є утримання чоловіком трьох і більше дітей віком до 18 років.Однак вирішальне значення має не лише сам факт батьківства. Законодавство враховує саме утримання дітей, тому в окремих ситуаціях можуть знадобитися документи, які це підтверджують.Перед поїздкою доцільно перевірити, чи відображена відповідна підстава у військово-облікових даних, та підготувати документи, які підтверджують сімейні обставини.Окремі правила передбачені й для чоловіків, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років.У такому разі недостатньо лише свідоцтва про народження дитини. Залежно від обставин право може підтверджуватися документами про смерть другого з батьків, рішенням суду, документами щодо батьківських прав або іншими передбаченими законом документами.Тому саме в цій категорії особливо важливо заздалегідь звірити комплект документів із чинними Правилами.Особи з інвалідністю належать до категорій, для яких законодавством передбачена можливість перетину державного кордону за наявності належного підтвердження статусу.Прикордонникам необхідно надати документи, передбачені чинними Правилами. Це можуть бути, залежно від конкретної ситуації, посвідчення або інший документ, що підтверджує відповідний статус та право на пільги чи соціальні виплати.Водночас перед поїздкою потрібно перевіряти саме актуальний перелік документів, оскільки вимоги законодавства протягом воєнного стану неодноразово змінювалися.Супровід людини з інвалідністю або особи, яка потребує доглядуПравила передбачають можливість перетину кордону для визначених категорій осіб, які супроводжують людей з інвалідністю або громадян, що потребують постійного догляду.Але тут діє важливий нюанс: право на виїзд залежить від того, кого саме супроводжує чоловік, ступеня споріднення, статусу людини, яка потребує допомоги, та документів, що підтверджують підставу для супроводу.Тому універсального набору документів для всіх випадків немає.Бронювання дає військовозобов’язаному відстрочку від призову під час мобілізації. 2026 року інформація про надану відстрочку внаслідок бронювання відображається у військово-обліковому документі в електронній формі.Проте бронювання та право на перетин державного кордону — не тотожні поняття. Можливість виїзду визначається Правилами перетинання кордону та обставинами конкретної поїздки.Наприклад, для певних посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування діють окремі обмеження: вони можуть перетинати кордон на спеціально визначених Правилами підставах, зокрема у зв’язку зі службовим відрядженням.Актуальний порядок бронювання можна перевірити в постанові Кабміну №76.Для частини представників органів державної влади та місцевого самоврядування встановлений спеціальний режим перетину кордону.2026 року Кабмін додатково змінив положення пункту 2-14 Правил. Тому перед закордонною поїздкою посадовцям варто окремо перевіряти, чи поширюється на них відповідне обмеження та які документи необхідні.Це стосується і чоловіків віком 18–22 роки: загальне послаблення для цієї вікової групи не скасовує спеціальних обмежень для осіб, які обіймають визначені державні посади.Для військовослужбовців діє окремий порядок. Перетин кордону можливий не за загальними правилами для цивільних військовозобов’язаних, а за наявності відповідних рішень і документів.Зокрема, законодавство передбачає виїзд у визначених випадках, пов’язаних із виконанням службових завдань, навчанням, лікуванням або реабілітацією за кордоном.Тому військовослужбовцю слід орієнтуватися насамперед на документи, оформлені його військовою частиною та відповідними уповноваженими органами.Це одне з найпоширеніших запитань, але відповідь залежить від підстави, за якою оформлена відстрочка.Відстрочка від мобілізації означає, що військовозобов’язаний за визначених законом умов не підлягає призову протягом відповідного періоду. Але правила перетину державного кордону регулюються окремими нормами.Від листопада 2025 року для частини військовозобов’язаних правила були оновлені: підтвердження відповідного статусу може здійснюватися через інформацію в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або через військово-обліковий документ в електронній формі.Отже, перед поїздкою потрібно перевірити дві речі: чи дає конкретна підстава право на перетин кордону та чи правильно ця інформація відображена в реєстрі й військово-обліковому документі.Чому наявність документів ще не гарантує перетин кордонуНавіть якщо чоловік належить до категорії, яка має законні підстави для виїзду, документи перевіряються безпосередньо під час прикордонного контролю.Проблема може виникнути, наприклад, якщо:немає необхідного військово-облікового документа;дані в документах та державних реєстрах не узгоджуються;відсутній документ, який підтверджує конкретну підставу для виїзду;щодо людини існує встановлене законом тимчасове обмеження на виїзд;документи втратили чинність.Саме тому перевіряти свою ситуацію краще не в день поїздки, а завчасно.Від травня 2026 року Державна прикордонна служба запустила онлайн-сервіс «Особистий кабінет», через який громадяни можуть перевірити в реальному часі наявність окремих тимчасових обмежень на виїзд за кордон.Важливе уточнення: сервіс показує не всі можливі причини відмови в перетині кордону, а заборони, накладені на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби.Якщо чоловік планує виїзд з України 2026 року, документи краще перевірити заздалегідь.Насамперед варто переконатися, що закордонний паспорт чинний, військово-обліковий документ сформований та містить актуальну інформацію, а підстава для перетину кордону відповідає чинним Правилам.Якщо виїзд пов’язаний із сімейними обставинами, інвалідністю, доглядом, супроводом, бронюванням або іншою спеціальною підставою, потрібно окремо перевірити перелік підтверджувальних документів.Головне про виїзд чоловіків за кордон 2026 року2026 року вже не можна говорити про єдину заборону на виїзд для всіх чоловіків призовного віку. Правила залежать від віку, військово-облікового статусу, посади та конкретної законної підстави.Чоловіки 18–22 років включно за загальним правилом можуть виїжджати з України під час воєнного стану, маючи паспорт і військово-обліковий документ. Для окремих посадовців передбачені винятки.Для інших військовозобов’язаних чоловіків вирішальними залишаються передбачена законодавством підстава для перетину кордону та документи, що її підтверджують.Оскільки Кабінет Міністрів продовжує вносити зміни до правил, перед кожною поїздкою варто перевіряти чинну редакцію постанови №57 на сайті Верховної Ради України, а не покладатися на старі публікації чи переліки документів у соцмережах.Матеріал носить інформаційний характер. Вимоги до документів залежать від конкретної підстави для перетину кордону та можуть змінюватися.

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