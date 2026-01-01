Твердив про панічну атаку: волинський студент заплатить штраф за п'яну їзду

Твердив про панічну атаку: волинський студент заплатить штраф за п'яну їзду
Студента з Волині зупинили за кермом скутера п'яним, а той не пройшов огляд через панічну атаку.

Про це йдеться в постанові Любешівського районного суду, пишуть "Волинські новини".

Інцидент стався 7 липня 2026 року в селищі Любешів. Неповнолітній хлопець керував електроскутером, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з рота, поведінку, що не відповідає обстановці. Від проходження огляду він відмовився.

Дії кваліфікували за статтею 130 КУпАП (керування ТЗ у стані алкогольного сп'яніння).

На судовому засіданні неповнолітній пояснив, що за дві години до того, як сісти на скутер, вживав трошки пива, проте в стані сп'яніння не перебував. Своєї вини в адмінправопорушенні не визнав, бо під час спілкування з патрульними в нього виникла панічна атака.

Втім вину підтверджено протоколом, рапортом поліцейського і відеозаписом, де зафіксовано факт відмови від огляду. Суд призначив неповнолітньому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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Теги: суд, покарання
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