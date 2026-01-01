Твердив про панічну атаку: волинський студент заплатить штраф за п'яну їзду





Про це йдеться в постанові Любешівського районного суду, пишуть



Інцидент стався 7 липня 2026 року в селищі Любешів. Неповнолітній хлопець керував електроскутером, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з рота, поведінку, що не відповідає обстановці. Від проходження огляду він відмовився.



Дії кваліфікували за статтею 130 КУпАП (керування ТЗ у стані алкогольного сп'яніння).



На судовому засіданні неповнолітній пояснив, що за дві години до того, як сісти на скутер, вживав трошки пива, проте в стані сп'яніння не перебував. Своєї вини в адмінправопорушенні не визнав, бо під час спілкування з патрульними в нього виникла панічна атака.



Втім вину підтверджено протоколом, рапортом поліцейського і відеозаписом, де зафіксовано факт відмови від огляду. Суд призначив неповнолітньому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студента з Волині зупинили за кермом скутера п'яним, а той не пройшов огляд через панічну атаку.Про це йдеться в постанові Любешівського районного суду, пишуть "Волинські новини" Інцидент стався 7 липня 2026 року в селищі Любешів. Неповнолітній хлопець керував електроскутером, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з рота, поведінку, що не відповідає обстановці. Від проходження огляду він відмовився.Дії кваліфікували за статтею 130 КУпАП (керування ТЗ у стані алкогольного сп'яніння).На судовому засіданні неповнолітній пояснив, що за дві години до того, як сісти на скутер, вживав трошки пива, проте в стані сп'яніння не перебував. Своєї вини в адмінправопорушенні не визнав, бо під час спілкування з патрульними в нього виникла панічна атака.Втім вину підтверджено протоколом, рапортом поліцейського і відеозаписом, де зафіксовано факт відмови від огляду. Суд призначив неповнолітньому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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