За добу ліквідували майже 1700 окупантів, 57 артсистем, 3 РСЗВ та 4 засоби ППО





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Також знешкоджено вісім танків, сім бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1826 безпілотних літальних апаратів, 517 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 склали

особового складу / personnel – близько 1 528 970 (+1 690) осіб

танків – 12 384 (+8) од.

бойових броньованих машин – 25 442 (+7) од.

артилерійських систем – 50 428 (+57) од.

РСЗВ – 2 163 (+3) од.

засоби ППО – 1 677 (+4) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 762 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826) од.

крилаті ракети – 5 118 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 154 245 (+517) од.

спеціальна техніка – 4 756 (+7) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни щодня мужньо захищають Батьківщину та завдають втрат противнику. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Також знешкоджено вісім танків, сім бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1826 безпілотних літальних апаратів, 517 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 склалиособового складу / personnel – близько 1 528 970 (+1 690) осібтанків – 12 384 (+8) од.бойових броньованих машин – 25 442 (+7) од.артилерійських систем – 50 428 (+57) од.РСЗВ – 2 163 (+3) од.засоби ППО – 1 677 (+4) од.літаків – 443 (+0) од.гелікоптерів – 356 (+0) од.наземні робототехнічні комплекси – 2 762 (+14) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826) од.крилаті ракети – 5 118 (+0) од.кораблі / катери – 35 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 154 245 (+517) од.спеціальна техніка – 4 756 (+7) од.Дані уточнюються.

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