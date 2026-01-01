Професійна косметика для волосся: що це таке і кому вона потрібна
Сьогодні, 10:01
Догляд за волоссям є щоденною рутиною, яка напряму впливає на здоров’я шкіри голови та на вигляд зачіски. Багато хто купує засоби в масмаркетах, орієнтуючись на звичайну рекламу, яскраве пакування або ж просто хаотично. В результаті з’являються неочікувані проблеми зі шкірою голови — поява лупи, втрата блиску волосся, підвищена жирність. Чому так відбувається і як це виправити?
Зазвичай ефект від масмаркетових засобів виникає дуже швидко, але ж є миттєвим. Після першого миття симптоми можуть тимчасово зменшитися, але без правильного підбору догляду проблема може повторюватися. Якісна професійна косметика для волосся діє зовсім інакше. Вона спрямована не на швидкий візуальний результат, а на глибинний вплив на причини проблеми. У складі дешевих масмаркетових шампунів містяться силікони та сульфати, які діють агресивно та провокують захисну реакцію шкіри голови у вигляді активності сальних залоз. Короткочасний ефект та поверхнева дія посилює проблематику, спричиняє чутливість шкіри та подразнення.
Основою професійних засобів для догляду за волоссям є інноваційні формули, які створюються за результатами наукових розробок дерматологів та трихологів. Висока концентрація протеїнів, амінокислот, мікроелементів, олій та рослинних екстрактів спрямована на усунення причин проблем, а не на маскування візуальних дефектів.
Які компоненти містяться у складі професійних косметичних продуктів бренду Mediceuticals:
тріамінокоптинол — комплекс, що підтримує зменшення надмірного випадіння та стимулює ріст волосся;
нутрацел допомагає шкірі краще засвоювати поживні речовини;
феміджен та естролін нейтралізують дію ДГТ;
сік листя алое барбаденсис пом’якшує та зволожує шкіру голови і волосся.
Бренд пропонує засоби для різних типів шкіри, а також шампуні та сироватки проти випадіння волосся. Професійна косметика поділяється на окремі лінійки, в яких засоби працюють в синергії один з одним, посилюють дію попередніх та дозволяють досягти довготривалого ефекту.
Завдяки концентрованій формулі професійні засоби витрачаються набагато економніше. Для спінювання та нанесення потрібна невелика кількість шампуню або кондиціонеру. Косметичні продукти надають накопичувальний ефект, стан волосся та шкіри голови значно покращується після регулярного застосування.
Професійна доглядова косметика для волосся діє на глибинному молекулярному рівні. Яким типам волосся підійдуть саме професійні засоби:
волосся з ламкою структурою, що втратили кератин;
фарбоване та освітлене волосся;
жорсткі та сухі локони;
зачіски з нестачею об’єму;
кучеряве волосся, що схильне до пушіння.
Професійні косметичні продукти містять кератин, амінокислоти, протеїни, ліпіди і здатні заповнити пористу структуру волосин. Гіалуронова кислота та рослинні олії сприяють глибокому зволоженню.
Професійний догляд рекомендований після фарбування та інших агресивних салонних процедур: освітлення, хімічної завивки, випрямлення тощо. Засоби реанімують знесилене волосся, підтримують його здоровий вигляд.
При частому використанні приладів з термічним впливом — фену, праски, плойки, тільки професійний косметичний захист врятує локони від спалення та пошкоджень. Якщо попередні доглядові засоби масмаркету нанесли шкоду зачісці, то повернути здоров’я і відновити локони допоможе професійна косметика.
Якщо турбують лупа, підвищена жирність або сухість, свербіж, подразнення та почервоніння, випадіння та стоншення волосся, використовуйте професійні трихологічні лінійки.
Mediceuticals пропонує наступні засоби:
шампуні, кондиціонери та протизапальні засоби у боротьбі з лупою, себорейним дерматитом, псоріазом, екземою;
комплекси для усунення зайвої сухості, дискомфорту, лущення та свербежу;
комплексний догляд за жирною шкірою голови, проти себореї та жирної лупи;
сироватки для підтримки росту волосся, відновлення здорового мікробіому.
Готові набори професійної косметики — це сформований комплекс, спрямований на вирішення конкретної проблеми. Засоби забезпечують ретельне очищення, зволоження та захист, живлення та стимуляцію росту нових фолікулів. Продуманий поетапний догляд спрощує щоденну рутину. Ви отримуєте безпечне очищення, відновлення, додаткове підживлення продуктами, які підсилюють ефект один одного.
Завдяки професійним шампуням, кондиціонерам, маскам, сироваткам забезпечується салонний догляд у домашніх умовах. Волосся при регулярному використанні правильно підібраних косметичних продуктів буде здоровим, густим, щільним та блискучим.
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Зазвичай ефект від масмаркетових засобів виникає дуже швидко, але ж є миттєвим. Після першого миття симптоми можуть тимчасово зменшитися, але без правильного підбору догляду проблема може повторюватися. Якісна професійна косметика для волосся діє зовсім інакше. Вона спрямована не на швидкий візуальний результат, а на глибинний вплив на причини проблеми. У складі дешевих масмаркетових шампунів містяться силікони та сульфати, які діють агресивно та провокують захисну реакцію шкіри голови у вигляді активності сальних залоз. Короткочасний ефект та поверхнева дія посилює проблематику, спричиняє чутливість шкіри та подразнення.
Особливості формул професійної косметики для волосся
Основою професійних засобів для догляду за волоссям є інноваційні формули, які створюються за результатами наукових розробок дерматологів та трихологів. Висока концентрація протеїнів, амінокислот, мікроелементів, олій та рослинних екстрактів спрямована на усунення причин проблем, а не на маскування візуальних дефектів.
Які компоненти містяться у складі професійних косметичних продуктів бренду Mediceuticals:
Бренд пропонує засоби для різних типів шкіри, а також шампуні та сироватки проти випадіння волосся. Професійна косметика поділяється на окремі лінійки, в яких засоби працюють в синергії один з одним, посилюють дію попередніх та дозволяють досягти довготривалого ефекту.
Завдяки концентрованій формулі професійні засоби витрачаються набагато економніше. Для спінювання та нанесення потрібна невелика кількість шампуню або кондиціонеру. Косметичні продукти надають накопичувальний ефект, стан волосся та шкіри голови значно покращується після регулярного застосування.
Яким типам волосся та ситуаціям найбільше підійде професійна косметика
Професійна доглядова косметика для волосся діє на глибинному молекулярному рівні. Яким типам волосся підійдуть саме професійні засоби:
Професійні косметичні продукти містять кератин, амінокислоти, протеїни, ліпіди і здатні заповнити пористу структуру волосин. Гіалуронова кислота та рослинні олії сприяють глибокому зволоженню.
Професійний догляд рекомендований після фарбування та інших агресивних салонних процедур: освітлення, хімічної завивки, випрямлення тощо. Засоби реанімують знесилене волосся, підтримують його здоровий вигляд.
При частому використанні приладів з термічним впливом — фену, праски, плойки, тільки професійний косметичний захист врятує локони від спалення та пошкоджень. Якщо попередні доглядові засоби масмаркету нанесли шкоду зачісці, то повернути здоров’я і відновити локони допоможе професійна косметика.
Які лінійки рекомендовані при проблемах зі шкірою голови
Якщо турбують лупа, підвищена жирність або сухість, свербіж, подразнення та почервоніння, випадіння та стоншення волосся, використовуйте професійні трихологічні лінійки.
Mediceuticals пропонує наступні засоби:
Готові набори професійної косметики — це сформований комплекс, спрямований на вирішення конкретної проблеми. Засоби забезпечують ретельне очищення, зволоження та захист, живлення та стимуляцію росту нових фолікулів. Продуманий поетапний догляд спрощує щоденну рутину. Ви отримуєте безпечне очищення, відновлення, додаткове підживлення продуктами, які підсилюють ефект один одного.
Завдяки професійним шампуням, кондиціонерам, маскам, сироваткам забезпечується салонний догляд у домашніх умовах. Волосся при регулярному використанні правильно підібраних косметичних продуктів буде здоровим, густим, щільним та блискучим.
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