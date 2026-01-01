Пліснява і проблеми з харчуванням: на Волині у дитячому відділенні лікарні знайшли порушення





Про це повідомили у Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини.



Працівники Представництва Уповноваженого у Волинській області під час моніторингового візиту до педіатричного відділення комунального некомерційного підприємства «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» Камінь-Каширської міської ради Волинської області виявли недоліки в організації контролю за безпечністю харчування.



Під час перевірки встановили, що у педіатричному відділенні передбачено триразове харчування, що суперечить пункту 1.4 Порядку організації системи лікувального харчування хворих у закладах охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.10.2013 № 931, відповідно до якого в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності встановлюється чотириразовий режим лікувального харчування.



Крім того, на день відвідування у харчоблоці були відсутні добові проби приготовлених страв як за поточну, так і за попередню добу. Під час огляду льоху, в якому зберігається частина овочів, виявлено ознаки підвищеної вологості та недостатньої вентиляції приміщення.



Зазначені обставини потребують невідкладного реагування з метою забезпечення належних і безпечних умов організації харчування дітей.



Окрему увагу під час відвідування приділено умовам перебування дітей у Педіатричному відділенні у період стаціонарного лікування.



Зокрема, членами моніторингової групи зафіксовано, що матеріально-технічний стан окремих приміщень потребує покращення. В одній із палат, у якій на день відвідування перебувала новонароджена дитина разом із батьками, на поверхні стіни виявлено ознаки плісняви.



Також ознаки плісняви зафіксовано на стінах та вікні приміщення, призначеного для зберігання запасів дитячого одягу та засобів особистої гігієни. Крім того, у цьому приміщенні відчувався виражений запах вологи. Встановлені обставини свідчать про необхідність покращення умов зберігання речей і засобів, призначених для подальшого використання дітьми.



Нагадуємо, що у разі порушення Ваших прав Ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

• за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

• на електронну пошту:

• на гарячу лінію: 1678.

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