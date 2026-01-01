Відішов у Вічність Заслужений тренер України з Волині

Відішов у Вічність Заслужений тренер України з Волині
Спортивна і боксерська спільнота Волині та України зазнала непоправної втрати. Відійшов у Вічність відомий тренер Геннадій Вайнер.

Про це повідомили у Відділенні Національного олімпійського комітету у Волинській області.

"З глибоким сумом сприймаємо звістку про непоправну втрату — відійшов у вічність Геннадій Вайнер, Людина, яка багато років свого життя присвятила спорту, вихованню спортсменів та розвитку боксу.
Геннадій Вайнер був визначною постаттю спортивного життя Волині. Своєю багаторічною працею, професіоналізмом і відданістю улюбленій справі він зробив вагомий внесок у розвиток боксу та українського спорту", - йдеться у повідомленні.

Заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту СРСР — за цими званнями стоять роки наполегливої праці, численні спортивні здобутки та виховані ним покоління спортсменів.

"Для багатьох Геннадій Вайнер був не лише тренером і наставником, а й Людиною, яка залишила важливий слід у їхньому житті. Його знання, досвід, відданість спорту та внесок у виховання спортсменів назавжди залишаться в пам’яті тих, хто його знав", - написали на сторінці відділення НОК у Волинській області.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким, його учням, колегам, друзям покійного.

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Теги: Волинь, смерть, бокс, спорт, Геннадій Вайнер
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