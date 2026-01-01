Чи очікувати магнітні бурі 4 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 4 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як зазначають у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися два спалахи класу В, які практично не впливають на Землю.
У неділю геомагнітне поле буде від нестабільного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як зазначають у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися два спалахи класу В, які практично не впливають на Землю.
У неділю геомагнітне поле буде від нестабільного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
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