4 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує секретар Луцької міської ради(на фото).Також 4 жовтня особисте свято відзначають головний редактор газети «Вісник+К»та учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-ЖанейроЗа православним календарем 4 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Василем, Володимиром, Дмитром, Михайлом, Степаном, Веронікою.Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров'я, любові, народження та професійних успіхів.4 жовтня - День працівників освіти (День вчителя) в Україні — традиційно припадає на першу неділю жовтня.Сьогодні відзначають День територіальної оборони України — державне свято, яке також відзначається в першу неділю жовтня.4 жовтня - Всесвітній день тварин (День захисту тварин) — міжнародна дата, встановлена задля привернення уваги до прав та захисту тварин.