4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський (на фото).
Також 4 жовтня особисте свято відзначають головний редактор газети «Вісник+К» Євген Хотимчук та учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ірина Климець.
За православним календарем 4 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Василем, Володимиром, Дмитром, Михайлом, Степаном, Веронікою.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров'я, любові, народження та професійних успіхів.
4 жовтня - День працівників освіти (День вчителя) в Україні — традиційно припадає на першу неділю жовтня.
Сьогодні відзначають День територіальної оборони України — державне свято, яке також відзначається в першу неділю жовтня.
4 жовтня - Всесвітній день тварин (День захисту тварин) — міжнародна дата, встановлена задля привернення уваги до прав та захисту тварин.
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Також 4 жовтня особисте свято відзначають головний редактор газети «Вісник+К» Євген Хотимчук та учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ірина Климець.
За православним календарем 4 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Василем, Володимиром, Дмитром, Михайлом, Степаном, Веронікою.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров'я, любові, народження та професійних успіхів.
4 жовтня - День працівників освіти (День вчителя) в Україні — традиційно припадає на першу неділю жовтня.
Сьогодні відзначають День територіальної оборони України — державне свято, яке також відзначається в першу неділю жовтня.
4 жовтня - Всесвітній день тварин (День захисту тварин) — міжнародна дата, встановлена задля привернення уваги до прав та захисту тварин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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