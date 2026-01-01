На Волині підліток з хуліганських мотивів забризкав газом малолітнього. Судили батька





За матеріалами справи, інцидент 7 вересня на вулиці Н. Ужвій, пишуть



Оскільки хуліган не досягнув 16-річного віку, з якого настає адміністративна відповідальність, то протокол склали на його батька за ч.1 ст.184 КУпАП. Мовляв, чоловік ухилився від виконання обов’язків щодо належного виховання та забезпечення належного контролю за проведенням дозвілля сином.



У суд чоловік не з’явився, хоча про дату та місце розгляду був повідомлений під час складання протоколу про адмінпорушення, в якому зазначив, що зі змістом не згідний; заяв чи клопотань щодо суті протоколу та процедури його розгляду не подавав.



Провина чоловіка під час розгляду справи була доведена протоколом про адміністративне правопорушення, рапортами працівників поліції, письмовими поясненнями свідків



Тож суддя призначив волинянину 850 гривень штрафу. Також він має сплатити 665 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі підліток, перебуваючи у громадському місці, з хуліганських мотивів розпилив газовий балончик «Терен» у малолітнього хлопця.За матеріалами справи, інцидент 7 вересня на вулиці Н. Ужвій, пишуть "Волинські новини" Оскільки хуліган не досягнув 16-річного віку, з якого настає адміністративна відповідальність, то протокол склали на його батька за ч.1 ст.184 КУпАП. Мовляв, чоловік ухилився від виконання обов’язків щодо належного виховання та забезпечення належного контролю за проведенням дозвілля сином.У суд чоловік не з’явився, хоча про дату та місце розгляду був повідомлений під час складання протоколу про адмінпорушення, в якому зазначив, що зі змістом не згідний; заяв чи клопотань щодо суті протоколу та процедури його розгляду не подавав.Провина чоловіка під час розгляду справи була доведена протоколом про адміністративне правопорушення, рапортами працівників поліції, письмовими поясненнями свідківТож суддя призначив волинянину 850 гривень штрафу. Також він має сплатити 665 гривень судового збору.

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