На волинському підприємстві дробарка перебила ноги чоловікові





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався 12 березня 2025 року на території ПП «Агропромтехцентр», що в селі Тойкут Ковельського району. Майстер підприємства запросив стороннього чоловіка на тимчасовий підробіток – допомагати ремонтувати деревообробну дробарку. Останній офіційно не працював, не мав відповідної підготовки, навчання з охорони праці та необхідних засобів захисту.



Під час ремонту чоловік заліз на транспортер дробарки. У цей момент оператор обладнання не переконався, що на механізмі немає людей, і натиснув кнопку «Пуск». Рухомі частини машини травмували потерпілого, спричинивши численні переломи обох ніг.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, що спричинило тяжкі наслідки).



Обидва чоловіки визнали провину. Майстер оплатив лікування потерпілого, а той повідомив, що претензій не має.



Суд призначив майстрові три роки обмеження волі, які замінив дворічним іспитовим строком та дворічною забороною обіймати певні посади на виробництві. Оператор теж отримав два роки іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили двох працівників підприємства через нещасний випадок, внаслідок якого чоловік отримав тяжкі травми ніг.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини" Інцидент стався 12 березня 2025 року на території ПП «Агропромтехцентр», що в селі Тойкут Ковельського району. Майстер підприємства запросив стороннього чоловіка на тимчасовий підробіток – допомагати ремонтувати деревообробну дробарку. Останній офіційно не працював, не мав відповідної підготовки, навчання з охорони праці та необхідних засобів захисту.Під час ремонту чоловік заліз на транспортер дробарки. У цей момент оператор обладнання не переконався, що на механізмі немає людей, і натиснув кнопку «Пуск». Рухомі частини машини травмували потерпілого, спричинивши численні переломи обох ніг.Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, що спричинило тяжкі наслідки).Обидва чоловіки визнали провину. Майстер оплатив лікування потерпілого, а той повідомив, що претензій не має.Суд призначив майстрові три роки обмеження волі, які замінив дворічним іспитовим строком та дворічною забороною обіймати певні посади на виробництві. Оператор теж отримав два роки іспитового строку.

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