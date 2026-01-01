Розшукали 72-річну волинянку, яка зникла після походу до лісу





Про те, що жінку знайшли, повідомляють у соцмережах. Відомо, що жінку розшукали 3 жовтня. У коментарях до допису про розшук зазначають, що Лідія Данилюк жива, її знайшли у лісі.



Інші подробиці наразі не повідомляють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розшукали 72-річну жительку села Сільце Лідію Данилюк, 1954 року народження. 1 жовтня вона пішла в ліс і не повернулася, після чого рідні звернулися по допомогу в її пошуках, передає ВСН Про те, що жінку знайшли, повідомляють у соцмережах. Відомо, що жінку розшукали 3 жовтня. У коментарях до допису про розшук зазначають, що Лідія Данилюк жива, її знайшли у лісі.Інші подробиці наразі не повідомляють.

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