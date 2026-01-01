Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 4 жовтня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 4 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 4 жовтня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 4 жовтня

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 18-23° тепла.

В Луцьку вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 20-22° тепла.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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