Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 4 жовтня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 4 жовтня



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.



Температура по області вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 18-23° тепла.



В Луцьку вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 20-22° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 4 жовтня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.Температура по області вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 18-23° тепла.В Луцьку вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 20-22° тепла.

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