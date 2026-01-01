Помер гіпнотизер Анатолій Кашпіровський

Помер гіпнотизер Анатолій Кашпіровський
Відомий радянський і російський психотерапевт Анатолій Кашпіровський помер у віці 87 років. Про його смерть повідомив у суботу, 3 жовтня, його директор Сергій Рудих. За даними російських ЗМІ, Кашпіровський помер у лікарні від зупинки серця.

Кашпіровський був психотерапевтом, який вивчав техніки гіпнозу. Згодом він став відомим на ввесь СРСР як "екстрасенс" завдяки своїм телевізійним "лікувальним сеансам" наприкінці 1980-их років - він стверджував, що може дистанційно лікувати телеглядачів, які дивляться його передачі, даючи "установки" на здоров'я, добробут і успіх.

Сам Кашпіровський називав свої виступи "актом специфічного психотерапевтичного впливу", "лікувальний вплив" якого починається "з першої секунди спілкування". Кашпіровський також їздив на гастролі Росією та іншими країнами, збираючи концертні зали та футбольні стадіони.

У середині 2010-х на нього завели кримінальну справу за незаконні заняття народною медициною, але суд його виправдав. 2020 року, під час пандемії коронавірусу, Кашпіровський завів відеоблог на YouTube, нагадує російське незалежне видання "Медуза". 2024 року в Російській академії наук (РАН) методи Кашпіровського назвали "абсолютною лженаукою", нагадує РБК.

Від практики в психлікарні до переговорів із терористами

Анатолій Кашпіровський народився 1939 року в селі Ставниця Хмельницької області. Після закінчення Вінницького медінституту близько 25 років працював у місцевій психіатричній лікарні.

1993 року його обрали від ЛДПР депутатом Держдуми РФ першого скликання. У червні 1995 року він брав участь у переговорах із терористами, які утримували заручників у лікарні Будьонновська. Того ж року вийшов із партії й склав депутатські повноваження.

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Теги: Кашпіровський, смерть
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