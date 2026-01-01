Без спеки та сильного холоду: 7 країн з ідеальною погодою для мандрівок цілий рік

Не всі популярні туристичні напрямки означають виснажливу спеку влітку або холод узимку. У світі є місця, де завдяки океану, висоті над рівнем моря та географічному розташуванню температура залишається помірною більшу частину року.Видання Travel Off Path назвало сім країн, де можна знайти такі напрямки для відпочинку.Одним із найкомфортніших за температурою напрямків Іспанії є Канарські острови. Розташований біля західного узбережжя Африки архіпелаг перебуває під впливом Атлантичного океану, тому тут немає ані надмірної літньої спеки, ані холодної зими.На Тенерифе та Гран-Канарії протягом року середня температура становить приблизно +20…+26 °C. Острови підійдуть і для активного відпочинку. Зокрема, на Тенерифе розташований Національний парк Тейде з вулканічними ландшафтами та маршрутами серед лавових полів.КолумбіяУ Колумбії варто звернути увагу на Медельїн. Місто лежить у долині Абурра приблизно 1500 метрів над рівнем моря. Саме висота допомагає пом’якшувати клімат попри розташування країни неподалік екватора.Протягом року середня добова температура тут становить близько +22 °C. Побачити Медельїн з висоти можна завдяки системі канатного транспорту Metrocable, яка також сполучає місто з районами на навколишніх схилах.ПортугаліяЛюбителям природи та прохолоднішої острівної погоди може підійти португальський архіпелаг Азорських островів в Атлантичному океані. Навіть влітку температура тут сягає приблизно +24 °C, водночас зимку вона рідко опускається нижче +13 °C.Азорські острови відомі насамперед вулканічною природою. На Сан-Мігелі можна побачити озера Сет-Сідадес, розташовані у вулканічній кальдері, а в районі Фурнаш — відвідати термальні джерела.ЕквадорКіто руйнує звичне уявлення про погоду на екваторі. Столиця Еквадору розташована високо в Андах, тому екваторіальне положення тут компенсується значною висотою. Як результат, протягом року в місті зберігається відносно прохолодна та стабільна погода.Крім клімату, Кіто приваблює добре збереженим історичним центром. Туристи також можуть піднятися канатною дорогою TelefériQo на схил вулкана Пічінча, однак там через значну висоту повітря стає помітно розрідженішим.Коста-РикаЩоб уникнути характерної для Коста-Рики тропічної спеки, можна обрати не узбережжя, а Центральну долину. До цього регіону належать, зокрема, столиця Сан-Хосе та місто Атенас.Ця частина країни розташована на висоті понад 900 метрів, тому тут прохолодніше, ніж на узбережжі. Регіон також відомий кавовими плантаціями, які вкривають навколишні зелені пагорби.Південна АфрикаУ Кейптауні пори року відчутні, проте різких температурних контрастів немає. Місто має середземноморський клімат: літо тут тепле й сонячне, а зима — прохолодна та м’яка з температурою близько +15 °C.На погоду також впливає океан. Кейптаун відомий сильними прибережними вітрами. Однією з головних туристичних локацій міста залишається Столова гора, звідки відкривається панорама узбережжя.Нова ЗеландіяЩе один напрямок без різких температурних крайнощів — Північний острів Нової Зеландії, зокрема район Окленда. Океанічний клімат забезпечує тут відносно теплу зиму та помірне літо.Влітку середня температура становить приблизно +20 °C, а взимку — близько +12 °C. Поруч із міськими районами є чорні піщані пляжі та вулканічні ландшафти. З Окленда також можна приблизно за 40 хвилин дістатися поромом до острова Вайхеке, відомого своїми пагорбами та виноградниками.