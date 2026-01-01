«Нова пошта» скоротила термін безкоштовного зберігання посилок: що відомо
Сьогодні, 15:14
«Нова пошта» скорочує термін безкоштовного зберігання посилок у відділеннях.
Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».
Від 1 жовтня відправлення у відділеннях компанії безкоштовно зберігатимуться п’ять днів замість звичних семи.
Як наголошують у «Новій пошті», зменшення часу перебування посилок у відділеннях є вимушеним заходом реагування на загрози.
«Сьогодні швидкість отримання відправлень є запорукою безпеки. В умовах постійних ворожих атак на цивільну інфраструктуру що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його втрати чи пошкодження», — зазначили у пресслужбі.
Також там додали, що нові п’ятиденні правила безкоштовного зберігання поширюються на документи, посилки, вантажі, а також шини й диски. Водночас регламент для палет залишили без змін — термін їхнього безкоштовного зберігання й надалі становить 3 дні.
У компанії переконують, що більшість клієнтів навіть не помітить цих змін. За її статистикою, 97% відправлень люди й так забирають протягом перших п’яти днів, тому дякують за вчасність.
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Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».
Від 1 жовтня відправлення у відділеннях компанії безкоштовно зберігатимуться п’ять днів замість звичних семи.
Як наголошують у «Новій пошті», зменшення часу перебування посилок у відділеннях є вимушеним заходом реагування на загрози.
«Сьогодні швидкість отримання відправлень є запорукою безпеки. В умовах постійних ворожих атак на цивільну інфраструктуру що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його втрати чи пошкодження», — зазначили у пресслужбі.
Також там додали, що нові п’ятиденні правила безкоштовного зберігання поширюються на документи, посилки, вантажі, а також шини й диски. Водночас регламент для палет залишили без змін — термін їхнього безкоштовного зберігання й надалі становить 3 дні.
У компанії переконують, що більшість клієнтів навіть не помітить цих змін. За її статистикою, 97% відправлень люди й так забирають протягом перших п’яти днів, тому дякують за вчасність.
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