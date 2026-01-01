Ми побачили, як усе насправді: Верещук оцінила стан доріг на Волині

Ірина Верещук розповіла про проблеми, з якими зіткнулася під час відрядження на Волинь. Окремо вона звернула увагу на стан доріг у регіоні та можливість проведення ямкового ремонту. Також Верещук зустрілася з родинами полонених, зниклих безвісти та загиблих.



Про це Ірина Верещук розповіла журналістці Галині Остаповець.



Верещук про стан доріг на Волині



За словами Ірини Верещук, проблеми з дорогами стали помітними одразу після в'їзду в область. Після прибуття до Луцька вона порушила питання ремонту та отримала обіцянку допомогти з дорогою.



Заступниця керівника Офісу президента зазначила, що після відповідних запитів вдалося з'ясувати можливість проведення щонайменше ямкового ремонту. Про капітальний ремонт, за її словами, наразі не йдеться.



Верещук наголосила, що люди мають мати хоча б одну добру дорогу для сполучення в області. Вона також подякувала керівництву Офісу президента та зазначила, що Кирило Буданов одразу звернув увагу на це питання в міністерстві та зробив відповідні запити.



На запитання, чи відремонтували дорогу перед приїздом представників влади, Верещук відповіла, що цього не сталося. За її словами, це дало можливість побачити реальний стан дороги:



"Ні, не відремонтували, і це добре, тому що ми побачили, як все насправді, так. Людям важко, але ми були в тих місцинах, які є найбільші за народжуваністю діток. Чи ви знаєте, що у нас є Камінь-Каширський район, ми, наприклад, цього не знали, де народжується 10, 13, а подекуди й 16 діток".



Зустріч Верещук із родинами полонених



Під час поїздки Верещук також зустрілася з родинами полонених, зниклих безвісти та загиблих. Разом із ними представники влади поклали квіти, схилили голови та поговорили про проблеми родин.



За словами Верещук, після зустрічей одразу визначили подальші дії. Вона зазначила, що вже відбуваються відповідні зустрічі, а бригади та командування бригад спілкуються з родинами.



Верещук також розповіла про подальший алгоритм роботи після таких поїздок. За її словами, спочатку оцінюють ситуацію, після чого складають протокол, визначають відповідального та встановлюють терміни виконання завдань.



Вона додала, що тримає ці питання на контролі, а Кирило Буданов здійснює загальне керівництво. Окремо Верещук зазначила про лідерство президента у цій роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця керівника Офісу президентарозповіла про проблеми, з якими зіткнулася під час відрядження на Волинь. Окремо вона звернула увагу на стан доріг у регіоні та можливість проведення ямкового ремонту. Також Верещук зустрілася з родинами полонених, зниклих безвісти та загиблих.Про це Ірина Верещук розповіла журналістці Новини.LIVE За словами Ірини Верещук, проблеми з дорогами стали помітними одразу після в'їзду в область. Після прибуття до Луцька вона порушила питання ремонту та отримала обіцянку допомогти з дорогою.Заступниця керівника Офісу президента зазначила, що після відповідних запитів вдалося з'ясувати можливість проведення щонайменше ямкового ремонту. Про капітальний ремонт, за її словами, наразі не йдеться.Верещук наголосила, що люди мають мати хоча б одну добру дорогу для сполучення в області. Вона також подякувала керівництву Офісу президента та зазначила, щоодразу звернув увагу на це питання в міністерстві та зробив відповідні запити.На запитання, чи відремонтували дорогу перед приїздом представників влади, Верещук відповіла, що цього не сталося. За її словами, це дало можливість побачити реальний стан дороги:"Ні, не відремонтували, і це добре, тому що ми побачили, як все насправді, так. Людям важко, але ми були в тих місцинах, які є найбільші за народжуваністю діток. Чи ви знаєте, що у нас є Камінь-Каширський район, ми, наприклад, цього не знали, де народжується 10, 13, а подекуди й 16 діток".Під час поїздки Верещук також зустрілася з родинами полонених, зниклих безвісти та загиблих. Разом із ними представники влади поклали квіти, схилили голови та поговорили про проблеми родин.За словами Верещук, після зустрічей одразу визначили подальші дії. Вона зазначила, що вже відбуваються відповідні зустрічі, а бригади та командування бригад спілкуються з родинами.Верещук також розповіла про подальший алгоритм роботи після таких поїздок. За її словами, спочатку оцінюють ситуацію, після чого складають протокол, визначають відповідального та встановлюють терміни виконання завдань.Вона додала, що тримає ці питання на контролі, а Кирило Буданов здійснює загальне керівництво. Окремо Верещук зазначила про лідерство президента у цій роботі.

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