Пішла в ліс і не повернулася: розшукують волинянку
Сьогодні, 11:16
На Волині розшукують жительку села Сільце Лідію Миколаївну Данилюк, 1954 року народження.
Як повідомляють у дописі про розшук, жінка може перебувати в напрямку сіл Кортеліси та Височне. Про це повідомляють у соцмережах, передає ВСН.
Відомо, що жінка 1 жовтня жінка пішла в ліс і не повернулася. Вона була у світлій хустині та на велосипеді.
Усіх, хто бачив Лідію Данилюк або знає про її місце перебування, просять повідомити поліцію за номером 102 або її сина Івана: +380 97 469 64 25.
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Як повідомляють у дописі про розшук, жінка може перебувати в напрямку сіл Кортеліси та Височне. Про це повідомляють у соцмережах, передає ВСН.
Відомо, що жінка 1 жовтня жінка пішла в ліс і не повернулася. Вона була у світлій хустині та на велосипеді.
Усіх, хто бачив Лідію Данилюк або знає про її місце перебування, просять повідомити поліцію за номером 102 або її сина Івана: +380 97 469 64 25.
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