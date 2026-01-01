Пішла в ліс і не повернулася: розшукують волинянку

Лідію Миколаївну Данилюк, 1954 року народження.



Як повідомляють у дописі про розшук, жінка може перебувати в напрямку сіл Кортеліси та Височне. Про це повідомляють у соцмережах, передає



Відомо, що жінка 1 жовтня жінка пішла в ліс і не повернулася. Вона була у світлій хустині та на велосипеді.



Усіх, хто бачив Лідію Данилюк або знає про її місце перебування, просять повідомити поліцію за номером 102 або її сина Івана: +380 97 469 64 25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розшукують жительку села Сільце, 1954 року народження.Як повідомляють у дописі про розшук, жінка може перебувати в напрямку сіл Кортеліси та Височне. Про це повідомляють у соцмережах, передає ВСН Відомо, що жінка 1 жовтня жінка пішла в ліс і не повернулася. Вона була у світлій хустині та на велосипеді.Усіх, хто бачив Лідію Данилюк або знає про її місце перебування, просять повідомити поліцію за номером 102 або її сина Івана: +380 97 469 64 25.

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