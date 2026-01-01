Пішла в ліс і не повернулася: розшукують волинянку

На Волині розшукують жительку села Сільце Лідію Миколаївну Данилюк, 1954 року народження.

Як повідомляють у дописі про розшук, жінка може перебувати в напрямку сіл Кортеліси та Височне. Про це повідомляють у соцмережах, передає ВСН.

Відомо, що жінка 1 жовтня жінка пішла в ліс і не повернулася. Вона була у світлій хустині та на велосипеді.

Усіх, хто бачив Лідію Данилюк або знає про її місце перебування, просять повідомити поліцію за номером 102 або її сина Івана: +380 97 469 64 25.

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Теги: жінка, Волинь, ліс
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