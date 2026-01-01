Як сформувати асортимент жіночих курток для магазину перед сезоном





Почніть не з кількості, а зі структури

Хороша закупівля — це не двадцять випадкових курток, які сподобалися конкретно вам. Краще одразу поділити майбутній асортимент на кілька зрозумілих груп: короткі й подовжені моделі, базові та більш помітні кольори, легкі варіанти на початок сезону й тепліші на холодну погоду. Так простіше побачити перекоси ще до замовлення. Наприклад, якщо половина матриці складається з чорних коротких курток одного типу, покупець навряд чи відчує реальний вибір, навіть якщо артикулів формально багато. Це видно ще на етапі викладки.



Орієнтуйтеся на свою аудиторію, а не на абстрактний тренд

Трендові моделі потрібні, але вони не повинні автоматично ставати основою закупівлі. У магазині біля бізнес-центру й у торговій точці в спальному районі попит може помітно відрізнятися. Те саме стосується онлайн-продажів: там покупець частіше порівнює кілька моделей і звертає увагу на фото, посадку та зрозумілий опис. Тому перш ніж оформити своє замовлення, слід знайти відповіді на кілька питань:



які розміри продаються найчастіше;

які кольори довше залишаються в залишках;

що краще купували минулого сезону;

який ціновий сегмент дає основний оборот;

чи є попит на короткі, подовжені, спортивні або класичні моделі

Ці дані корисніші за спробу сліпо повторити асортимент конкурентів.



Не робіть ставку лише на один фасон

Навіть дуже вдала модель не закриє всі запити. Комусь потрібна легка куртка для автомобіля, комусь — подовжена для щоденних поїздок, а хтось шукає щось яскравіше й менш базове. Тому в закупівлі краще залишити місце для різних сценаріїв носіння.



Основу асортименту логічно будувати з моделей, які легко поєднати з повсякденним гардеробом. До них можна додати кілька акцентних позицій: незвичний колір, цікаву фактуру, нестандартний крій. Такі речі привертають увагу у вітрині чи стрічці магазину, але брати їх у тому самому обсязі, що й базу, не завжди доцільно.



Розмірний ряд важливіший, ніж здається

Проблема виникає тоді, коли модель продається добре, але потрібних розмірів уже немає. Товар ніби є, а закрити конкретний запит покупця магазин не може.



Тому перед замовленням варто дивитися не лише на загальну кількість одиниць, а й на розподіл розмірів усередині кожної моделі. Якщо статистика показує, що окремі розміри продаються швидше, це краще врахувати ще під час формування партії. Однакова кількість кожного розміру просто заради симетрії тут не потрібна.



База та новинки мають працювати разом

Сезонний асортимент не повинен складатися тільки з передбачуваних речей, але й повністю будувати його на модних новинках ризиковано. База дає покупцеві зрозумілий вибір, а трендові позиції додають категорії актуальності. Практичніше дотримуватися такого розподілу бюджету:



1. Основну частину спрямувати на перевірені фасони й кольори.



2. Частину залишити на нові моделі та сезонні акценти.



3. Не витрачати весь бюджет одразу, якщо є можливість дозамовлення.



4. Після старту продажів переглянути результати й посилити ті позиції, на які є попит.



Не забувайте про подачу після закупівлі

Навіть добре сформований асортимент можна показати невдало. Якщо всі куртки сфотографовані однаково й у картці немає зрозумілої інформації про довжину, матеріал, посадку та розмір, покупцеві складніше прийняти рішення.



Для офлайн-магазину важливими є логічне розміщення моделей і можливість швидко знайти потрібний розмір. Для онлайн-продажів — фото, опис і актуальні залишки. Тобто робота з сезонною категорією не закінчується в момент, коли коробки приїхали на склад.



У підсумку

Сильний асортимент жіночих курток не обов’язково має бути величезним. Важливіше, щоб у ньому були різні фасони, зрозуміла розмірна сітка, базові кольори й кілька актуальних акцентів. А ще — щоб закупівля спиралася на реальні продажі вашого магазину, а не лише на загальні тренди. Тоді сезонний запас простіше контролювати, а наступні замовлення робити вже на основі того, що покупці справді обирають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Формування асортименту верхнього одягу перед сезоном майже завжди починається з одного й того самого питання: скільки моделей брати і яких саме. Тут легко піти в одну з двох крайнощів — набрати забагато схожих позицій або, навпаки, зробити вибір настільки вузьким, що покупцеві просто не буде з чого обирати. Якщо магазин планує оновлення сезонної матриці, варто спочатку переглянути жіночі куртки по оптовим цінам у Trofim Family, а вже потім співвіднести доступні моделі зі своєю аудиторією, середнім чеком і торішніми продажами. Адже саме такий підхід допоможе сформувати максимально вдалий асортимент для вітрини.Хороша закупівля — це не двадцять випадкових курток, які сподобалися конкретно вам. Краще одразу поділити майбутній асортимент на кілька зрозумілих груп: короткі й подовжені моделі, базові та більш помітні кольори, легкі варіанти на початок сезону й тепліші на холодну погоду. Так простіше побачити перекоси ще до замовлення. Наприклад, якщо половина матриці складається з чорних коротких курток одного типу, покупець навряд чи відчує реальний вибір, навіть якщо артикулів формально багато. Це видно ще на етапі викладки.Трендові моделі потрібні, але вони не повинні автоматично ставати основою закупівлі. У магазині біля бізнес-центру й у торговій точці в спальному районі попит може помітно відрізнятися. Те саме стосується онлайн-продажів: там покупець частіше порівнює кілька моделей і звертає увагу на фото, посадку та зрозумілий опис. Тому перш ніж оформити своє замовлення, слід знайти відповіді на кілька питань:Ці дані корисніші за спробу сліпо повторити асортимент конкурентів.Навіть дуже вдала модель не закриє всі запити. Комусь потрібна легка куртка для автомобіля, комусь — подовжена для щоденних поїздок, а хтось шукає щось яскравіше й менш базове. Тому в закупівлі краще залишити місце для різних сценаріїв носіння.Основу асортименту логічно будувати з моделей, які легко поєднати з повсякденним гардеробом. До них можна додати кілька акцентних позицій: незвичний колір, цікаву фактуру, нестандартний крій. Такі речі привертають увагу у вітрині чи стрічці магазину, але брати їх у тому самому обсязі, що й базу, не завжди доцільно.Проблема виникає тоді, коли модель продається добре, але потрібних розмірів уже немає. Товар ніби є, а закрити конкретний запит покупця магазин не може.Тому перед замовленням варто дивитися не лише на загальну кількість одиниць, а й на розподіл розмірів усередині кожної моделі. Якщо статистика показує, що окремі розміри продаються швидше, це краще врахувати ще під час формування партії. Однакова кількість кожного розміру просто заради симетрії тут не потрібна.Сезонний асортимент не повинен складатися тільки з передбачуваних речей, але й повністю будувати його на модних новинках ризиковано. База дає покупцеві зрозумілий вибір, а трендові позиції додають категорії актуальності. Практичніше дотримуватися такого розподілу бюджету:1. Основну частину спрямувати на перевірені фасони й кольори.2. Частину залишити на нові моделі та сезонні акценти.3. Не витрачати весь бюджет одразу, якщо є можливість дозамовлення.4. Після старту продажів переглянути результати й посилити ті позиції, на які є попит.Навіть добре сформований асортимент можна показати невдало. Якщо всі куртки сфотографовані однаково й у картці немає зрозумілої інформації про довжину, матеріал, посадку та розмір, покупцеві складніше прийняти рішення.Для офлайн-магазину важливими є логічне розміщення моделей і можливість швидко знайти потрібний розмір. Для онлайн-продажів — фото, опис і актуальні залишки. Тобто робота з сезонною категорією не закінчується в момент, коли коробки приїхали на склад.Сильний асортимент жіночих курток не обов’язково має бути величезним. Важливіше, щоб у ньому були різні фасони, зрозуміла розмірна сітка, базові кольори й кілька актуальних акцентів. А ще — щоб закупівля спиралася на реальні продажі вашого магазину, а не лише на загальні тренди. Тоді сезонний запас простіше контролювати, а наступні замовлення робити вже на основі того, що покупці справді обирають.

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