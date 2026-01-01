Осиротіли п'ятеро дітей: обірвалося життя прикордонника з Волині Романа Шишка
Сьогодні, 09:15
29 вересня 2026 року, під час виконання бойового завдання на Чернігівщині, зупинилося серце прикордонника із села Цміни — Шишка Романа Степановича, 1974 року народження. На жаль, перебування на бойових позиціях суттєво підірвало його здоров’я.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
У березні 2025 року Роман Степанович долучився до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон.
Вдома на нього чекали мама, дружина та п’ятеро дітей. У вересні Роман Степанович на декілька днів повертався додому, щоб побути поруч із сім’єю. Нині син Олександр захищає Україну від російського окупанта.
"Щирі співчуття мамі Антоніні Антонівні, дружині Лідії Олександрівні, дітям — Іванні, Олександру, Дарині, Поліні та Петру у зв’язку з цією непоправною втратою", - йдеться у дописі.
Про час зустрічі скорботного кортежу повідомлять згодом.
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
У березні 2025 року Роман Степанович долучився до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон.
Вдома на нього чекали мама, дружина та п’ятеро дітей. У вересні Роман Степанович на декілька днів повертався додому, щоб побути поруч із сім’єю. Нині син Олександр захищає Україну від російського окупанта.
"Щирі співчуття мамі Антоніні Антонівні, дружині Лідії Олександрівні, дітям — Іванні, Олександру, Дарині, Поліні та Петру у зв’язку з цією непоправною втратою", - йдеться у дописі.
Про час зустрічі скорботного кортежу повідомлять згодом.
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