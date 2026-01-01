Осиротіли п'ятеро дітей: обірвалося життя прикордонника з Волині Романа Шишка

Осиротіли п'ятеро дітей: обірвалося життя прикордонника з Волині Романа Шишка
29 вересня 2026 року, під час виконання бойового завдання на Чернігівщині, зупинилося серце прикордонника із села Цміни — Шишка Романа Степановича, 1974 року народження. На жаль, перебування на бойових позиціях суттєво підірвало його здоров’я.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

У березні 2025 року Роман Степанович долучився до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон.

Осиротіли п'ятеро дітей: обірвалося життя прикордонника з Волині Романа Шишка


Вдома на нього чекали мама, дружина та п’ятеро дітей. У вересні Роман Степанович на декілька днів повертався додому, щоб побути поруч із сім’єю. Нині син Олександр захищає Україну від російського окупанта.

"Щирі співчуття мамі Антоніні Антонівні, дружині Лідії Олександрівні, дітям — Іванні, Олександру, Дарині, Поліні та Петру у зв’язку з цією непоправною втратою", - йдеться у дописі.

Про час зустрічі скорботного кортежу повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Осиротіли п'ятеро дітей: обірвалося життя прикордонника з Волині Романа Шишка
Сьогодні, 09:15
Волинянин – призер Чемпіонату України серед ветеранів
Сьогодні, 08:26
Український Mirage 2000 уперше збив російську крилату ракету «Бандероль» гарматою
Сьогодні, 07:32
На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Чи очікувати магнітні бурі 3 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
Медіа
відео
1/8