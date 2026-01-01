Осиротіли п'ятеро дітей: обірвалося життя прикордонника з Волині Романа Шишка

29 вересня 2026 року, під час виконання бойового завдання на Чернігівщині, зупинилося серце прикордонника із села Цміни —, 1974 року народження. На жаль, перебування на бойових позиціях суттєво підірвало його здоров’я.Про це повідомив Маневицький селищний головаУ березні 2025 року Роман Степанович долучився до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон.Вдома на нього чекали мама, дружина та п’ятеро дітей. У вересні Роман Степанович на декілька днів повертався додому, щоб побути поруч із сім’єю. Нині синзахищає Україну від російського окупанта."Щирі співчуття мамі, дружині, дітям —, Олександру,тау зв’язку з цією непоправною втратою", - йдеться у дописі.Про час зустрічі скорботного кортежу повідомлять згодом.