На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО





Зі стартом роботи колектив ВМО № 4 митного поста «Ковель» привітав заступник міського голови Ковеля, керуючий справами виконавчого комітету Іван Чуліпа, - повідомляє



Ковельська міська рада співпрацює з бізнесом і послідовно ухвалює рішення, які дають зелене світло масштабним інвестиційним проєктам, зокрема й індустріальному парку «Ковель Порто».



Це вже четвертий такий об’єкт на Ковельщині. В умовах війни та постійних безпекових викликів він має особливе значення: дозволяє децентралізувати митну інфраструктуру, пришвидшити обробку вантажів та зробити логістику міжнародної торгівлі гнучкою та надійною. Тут вибудовується потужна транскордонна економіка. А це – нові робочі місця, стабільні податкові надходження до бюджету, інтеграція в європейський простір.



Ковель є відкритим майданчиком для інвестицій, містом можливостей, де влада та бізнес ефективно взаємодіють задля загального розвитку, зазначають у міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі відкрили новий митний термінал в межах проєкту індустріального парку «Ковель Порто».Зі стартом роботи колектив ВМО № 4 митного поста «Ковель» привітав заступник міського голови Ковеля, керуючий справами виконавчого комітету Іван Чуліпа, - повідомляє ІА "Волинські новини". Ковельська міська рада співпрацює з бізнесом і послідовно ухвалює рішення, які дають зелене світло масштабним інвестиційним проєктам, зокрема й індустріальному парку «Ковель Порто».Це вже четвертий такий об’єкт на Ковельщині. В умовах війни та постійних безпекових викликів він має особливе значення: дозволяє децентралізувати митну інфраструктуру, пришвидшити обробку вантажів та зробити логістику міжнародної торгівлі гнучкою та надійною. Тут вибудовується потужна транскордонна економіка. А це – нові робочі місця, стабільні податкові надходження до бюджету, інтеграція в європейський простір.Ковель є відкритим майданчиком для інвестицій, містом можливостей, де влада та бізнес ефективно взаємодіють задля загального розвитку, зазначають у міськраді.

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