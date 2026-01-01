На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО

На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО
У Ковелі відкрили новий митний термінал в межах проєкту індустріального парку «Ковель Порто».

Зі стартом роботи колектив ВМО № 4 митного поста «Ковель» привітав заступник міського голови Ковеля, керуючий справами виконавчого комітету Іван Чуліпа, - повідомляє ІА "Волинські новини".

Ковельська міська рада співпрацює з бізнесом і послідовно ухвалює рішення, які дають зелене світло масштабним інвестиційним проєктам, зокрема й індустріальному парку «Ковель Порто».
На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО

Це вже четвертий такий об’єкт на Ковельщині. В умовах війни та постійних безпекових викликів він має особливе значення: дозволяє децентралізувати митну інфраструктуру, пришвидшити обробку вантажів та зробити логістику міжнародної торгівлі гнучкою та надійною. Тут вибудовується потужна транскордонна економіка. А це – нові робочі місця, стабільні податкові надходження до бюджету, інтеграція в європейський простір.
На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО
На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО

Ковель є відкритим майданчиком для інвестицій, містом можливостей, де влада та бізнес ефективно взаємодіють задля загального розвитку, зазначають у міськраді.
На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО
На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО
На Волині відкрили новий митний термінал. ФОТО

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Теги: Ковель, митний пост
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