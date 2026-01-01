Люди збирають просто на вулицях: у місті на Волині розпочався каштановий сезон





Частину каштанів батьки разом із дітьми використовують для осінніх поробок у школі та садочку. Інші збирають у більшій кількості, адже каштани можна здати на переробку, - повідомляє



Зібрані плоди використовують як сировину, зокрема, у фармацевтичній та косметичній промисловості. З них виготовляють екстракти для різних засобів і препаратів.



Ціна каштанів залежить від пункту прийому та обсягу. Цього сезону в Луцьку, зокрема, за кілограм пропонують від 6 гривень.



Каштани давно стали частиною міського пейзажу Нововолинська. Дерева ростуть уздовж вулиць та на центральних алеях міста. Каштанове суцвіття також є елементом герба Нововолинська. Десять чорних елементів у його композиції символізують десять шахт міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську розпочався сезон збору каштанів. Цими днями на вулицях міста містяни збирають опалі плоди.Частину каштанів батьки разом із дітьми використовують для осінніх поробок у школі та садочку. Інші збирають у більшій кількості, адже каштани можна здати на переробку, - повідомляє "БУГ" Зібрані плоди використовують як сировину, зокрема, у фармацевтичній та косметичній промисловості. З них виготовляють екстракти для різних засобів і препаратів.Ціна каштанів залежить від пункту прийому та обсягу. Цього сезону в Луцьку, зокрема, за кілограм пропонують від 6 гривень.Каштани давно стали частиною міського пейзажу Нововолинська. Дерева ростуть уздовж вулиць та на центральних алеях міста. Каштанове суцвіття також є елементом герба Нововолинська. Десять чорних елементів у його композиції символізують десять шахт міста.

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