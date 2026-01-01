На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Жилко

На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Жилко
Війна забрала життя військовослужбовця з Волині, який став на захист Батьківщини від російських окупантів.

Скорботну звістку про загибель воїна-краянина оприлюднили на сторінці Головненської громади.

"З глибоким сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність українському народу,мужньо виконавши військовий обов'язок , в бою за Україну,її свободу і незалежність загинув наш земляк, уродженець села Нудиже — старший солдат ЖИЛКО Володимир Олексійович ,28.07.1978 р.н", - йдеться у дописі.

Володимир служив на посаді водія гранатометного відділу взводу вогневої підтримки 1 батальйону ТрО військової частини А7035. Його життя обірвалося 26 червня 2026 року в районі східної околиці населеного пункту Оріхуватка Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області

​​Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Володимир Жилко, Волинь, Головне, Нудиж, загибель, війна, втрата
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