На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Жилко

Війна забрала життя військовослужбовця з Волині, який став на захист Батьківщини від російських окупантів.Скорботну звістку про загибель воїна-краянина оприлюднили на сторінці Головненської громади."З глибоким сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність українському народу,мужньо виконавши військовий обов'язок , в бою за Україну,її свободу і незалежність загинув наш земляк, уродженець села Нудиже — старший солдат,28.07.1978 р.н", - йдеться у дописі.Володимир служив на посаді водія гранатометного відділу взводу вогневої підтримки 1 батальйону ТрО військової частини А7035. Його життя обірвалося 26 червня 2026 року в районі східної околиці населеного пункту Оріхуватка Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області​​Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.