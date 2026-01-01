На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Жилко
02 жовтня, 23:19
Війна забрала життя військовослужбовця з Волині, який став на захист Батьківщини від російських окупантів.
Скорботну звістку про загибель воїна-краянина оприлюднили на сторінці Головненської громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність українському народу,мужньо виконавши військовий обов'язок , в бою за Україну,її свободу і незалежність загинув наш земляк, уродженець села Нудиже — старший солдат ЖИЛКО Володимир Олексійович ,28.07.1978 р.н", - йдеться у дописі.
Володимир служив на посаді водія гранатометного відділу взводу вогневої підтримки 1 батальйону ТрО військової частини А7035. Його життя обірвалося 26 червня 2026 року в районі східної околиці населеного пункту Оріхуватка Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області
Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Скорботну звістку про загибель воїна-краянина оприлюднили на сторінці Головненської громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність українському народу,мужньо виконавши військовий обов'язок , в бою за Україну,її свободу і незалежність загинув наш земляк, уродженець села Нудиже — старший солдат ЖИЛКО Володимир Олексійович ,28.07.1978 р.н", - йдеться у дописі.
Володимир служив на посаді водія гранатометного відділу взводу вогневої підтримки 1 батальйону ТрО військової частини А7035. Його життя обірвалося 26 червня 2026 року в районі східної околиці населеного пункту Оріхуватка Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області
Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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