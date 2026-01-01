У Ковелі нетверезий водій потрапив у ДТП
Сьогодні, 20:43
У місті Ковелі водій з ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
У четвер ввечері патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Степана Бандери. На місці інспектори встановили, що водій автомобіля Lexus був неуважним, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем BMW.
На щастя, у ДТП ніхто не травмувався. На водія Lexus патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Під час оформлення ДТП інспектори помітили у водія BMW явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у медичному закладі. Лікар-нарколог підтвердив стан алкогольного сп’яніння.
На керманича BMW патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.
Подбайте про власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
У четвер ввечері патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Степана Бандери. На місці інспектори встановили, що водій автомобіля Lexus був неуважним, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем BMW.
На щастя, у ДТП ніхто не травмувався. На водія Lexus патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Під час оформлення ДТП інспектори помітили у водія BMW явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у медичному закладі. Лікар-нарколог підтвердив стан алкогольного сп’яніння.
На керманича BMW патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.
Подбайте про власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі нетверезий водій потрапив у ДТП
Сьогодні, 20:43
У Луцьку з’явився новий мурал
Сьогодні, 19:09
Росія готує гібридні операції в ЄС і НАТО, - розвідка
Сьогодні, 18:14