У Ковелі нетверезий водій потрапив у ДТП

У місті Ковелі водій з ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.У четвер ввечері патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Степана Бандери. На місці інспектори встановили, що водій автомобіля Lexus був неуважним, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем BMW.На щастя, у ДТП ніхто не травмувався. На водія Lexus патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.Під час оформлення ДТП інспектори помітили у водія BMW явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у медичному закладі. Лікар-нарколог підтвердив стан алкогольного сп’яніння.На керманича BMW патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.Подбайте про власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.