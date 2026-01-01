У Ковелі нетверезий водій потрапив у ДТП

У Ковелі нетверезий водій потрапив у ДТП
У місті Ковелі водій з ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

У четвер ввечері патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Степана Бандери. На місці інспектори встановили, що водій автомобіля Lexus був неуважним, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем BMW.

На щастя, у ДТП ніхто не травмувався. На водія Lexus патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Під час оформлення ДТП інспектори помітили у водія BMW явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у медичному закладі. Лікар-нарколог підтвердив стан алкогольного сп’яніння.
На керманича BMW патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.

Подбайте про власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.

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Теги: Волинь, Ковель, п'яний за кермом, алкоголь
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