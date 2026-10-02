НАЗК перевіряє офіцера ТЦК з Волині, якого підозрюю в незаконному збагаченні

Олександра Нодяноша. Рішення ухвалили після звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка отримала від місцевого жителя інформацію щодо можливих порушень.



Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який очолює ТСК. Він оприлюднив відповідний документ, - повідомляє



За його словами, комісія звернулася до НАЗК після того, як під час її роботи отримала свідчення щодо Нодяноша, і тепер агентство перевірятиме інформацію в межах своїх повноважень.



"НАЗК розпочало моніторинг начальника одного з відділів Ковельського РТЦК та СП після звернення ТСК. Таку відповідь Тимчасова слідча комісія отримала після звернення до НАЗК щодо свідчень, які нам надав місцевий житель", – повідомив нардеп.



Гончаренко заявив, що ТСК і надалі передаватиме правоохоронним органам інформацію, яку отримує під час засідань та роботи з громадянами.



Що саме перевірятиме НАЗК

Моніторинг способу життя НАЗК використовує, зокрема, для перевірки інформації про можливу невідповідність способу життя декларанта його доходам і задекларованим статкам. За результатами таких перевірок агентство може передавати матеріали правоохоронним органам, якщо виявляє ознаки незаконного збагачення або необґрунтованих активів.



Наразі агентство має перевірити спосіб життя начальника одного з відділів Ковельського районного ТЦК Олександра Нодяноша та зіставити його з офіційними доходами й даними декларацій.



Що передувало

Інтерес до статків Нодяноша виник після змін у його деклараціях. У грудні 2025 року медіа повідомили, що начальник 2-го відділу Ковельського районного ТЦК та СП, підполковник Олександр Нодянош задекларував активи та доходи родини, які разом становили близько 10 млн грн. Видання звернуло увагу на те, що за 2024 рік сам Нодянош задекларував всього 478 тис. грн доходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя начальника одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП. Рішення ухвалили після звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка отримала від місцевого жителя інформацію щодо можливих порушень.Про це повідомив народний депутат, який очолює ТСК. Він оприлюднив відповідний документ, - повідомляє Obozrevatel За його словами, комісія звернулася до НАЗК після того, як під час її роботи отримала свідчення щодо Нодяноша, і тепер агентство перевірятиме інформацію в межах своїх повноважень."НАЗК розпочало моніторинг начальника одного з відділів Ковельського РТЦК та СП після звернення ТСК. Таку відповідь Тимчасова слідча комісія отримала після звернення до НАЗК щодо свідчень, які нам надав місцевий житель", – повідомив нардеп.Гончаренко заявив, що ТСК і надалі передаватиме правоохоронним органам інформацію, яку отримує під час засідань та роботи з громадянами.Моніторинг способу життя НАЗК використовує, зокрема, для перевірки інформації про можливу невідповідність способу життя декларанта його доходам і задекларованим статкам. За результатами таких перевірок агентство може передавати матеріали правоохоронним органам, якщо виявляє ознаки незаконного збагачення або необґрунтованих активів.Наразі агентство має перевірити спосіб життя начальника одного з відділів Ковельського районного ТЦК Олександра Нодяноша та зіставити його з офіційними доходами й даними декларацій.Інтерес до статків Нодяноша виник після змін у його деклараціях. У грудні 2025 року медіа повідомили, що начальник 2-го відділу Ковельського районного ТЦК та СП, підполковник Олександр Нодянош задекларував активи та доходи родини, які разом становили близько 10 млн грн. Видання звернуло увагу на те, що за 2024 рік сам Нодянош задекларував всього 478 тис. грн доходу.

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