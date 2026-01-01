У Луцьку з’явився новий мурал

Миколи Авраменка, який помер влітку 2026 року.



Стінопис створив місцевий художник Юрій Чайка в межах творчої серії «Люди міста». Над роботою митець працював близько чотирьох днів, пише



За його словами, Миколу Авраменка обрали для серії, оскільки він відповідає її ідеї — зображати людей, які зробили внесок у життя Луцька. До створення мурала також долучився син тренера, Андрій Авраменко, директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.



Довідка:



Микола Авраменко — заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту СРСР та суддя міжнародної категорії. Більшу частину професійного життя він присвятив важкій атлетиці та розвитку спорту на Волині.



З кінця 1970-х років Авраменко очолював збірну Волинської області, працював із національною збірною України та багато років був тренером-викладачем Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.



За роки тренерської роботи він виховав одного заслуженого майстра спорту України, вісьмох майстрів спорту України міжнародного класу та 38 майстрів спорту України. Серед його вихованців — учасники Олімпійських ігор Андрій Демчук, Микола Гордійчук та Надія Миронюк.



Микола Авраменко помер 1 липня 2026 року в Луцьку на 74-му році життя.

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